Dimmidite | prima puntata in diretta | la storia di Francesco | la canzone di Agliardi e Moro

Dimmidite - prima puntata in diretta a mezzanotte : [live_placement]Dimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone prosegui la letturaDimmidite, prima puntata in diretta a mezzanotte pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 23:40.

Dimmidite - su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone : prima puntata in diretta dalle 00.30 : [live_placement]Dimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone prosegui la letturaDimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone: prima puntata in diretta dalle 00.30 pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 23:40.

Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi su Rai1 - al via dal 26 giugno prima del nuovo album Resto : Gli Ospiti di Dimmidite di Niccolò Agliardi sono finalmente ufficiali. Il programma partirà dal 26 giugno con la conduzione del celebre cantautore, che si appoggerà a un format innovativo con la produzione di Anele. La novità di Rai1 andrà in onda in seconda serata con Fabrizio Moro come primo ospite del giro d'Italia compiuto dalla produzione. Alla partecipazione di Fabrizio Moro, reduce dal successo allo Stadio Olimpico del 16 giugno, ...