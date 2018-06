Difesa | Conte | Italia strettamente legata alla Nato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra Stati membri per evitare duplicazioni e dispersione delle spese: dCooperazione Strutturata Permanente, la cosiddetta Pesco, che riunisce 25 Stati UE in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la, al Fondo Europeo per ladove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo in AulaCamera in vista del Consiglio Ue al via domani. “Tutte queste iniziative si completano e si rafforzano nell’ambito delle attività della, alle quali l’Ue resta, così come il nostro Paese – rimarca dunque il premier – Sempre nel quadro della cooperazione Ue-, prosegue la riflessione per migliorare la mobilità ...