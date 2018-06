Difesa : Conte - Italia strettamente legata alla Nato : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra Stati membri per evitare duplicazioni e dispersione delle spese: dalla Difesa alla Cooperazione Strutturata Permanente, la cosiddetta Pesco, che riunisce 25 Stati UE in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la Difesa, al Fondo Europeo per la Difesa dove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale”. ...

Brexit : Conte - Difesa diritti nostri connazionali nel Regno Unito : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sul tema della Brexit, “porterò all’attenzione dei miei colleghi europei la difesa senza ambiguità dei diritti dei nostri connazionali che vivono nel Regno Unito, per avere dalle Autorità britanniche impegni precisi e puntuali, vigilando in particolare sui diritti delle categorie più vulnerabili e in difficoltà”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula ...

Il Conte digitale fra innovazione e Difesa dell’ambiente. Ecco le promesse del neo presidente del Consiglio : Nel suo discorso al Senato sono stati toccati i temi della ricerca scientifica, dell’intelligenza artificiale, del diritto all’accesso ad Internet e dei rischi...

Il Conte digitale fra innovazione e Difesa dell'ambiente. Ecco le promesse del neo presidente del Consiglio : L'economia circolare di cui molti parlano, attuata però con successo solo in pochi Paesi. 'L'azione del governo sarà costantemente incentrata sulla tutela dell'ambiente', prosegue Conte. Repubblica ...

Comparto Difesa e Sicurezza : i Ministri del Governo Conte : Il Governo è partito, dopo il Contratto tra Lega e Cinque Stelle e la pantomima dell’impeachment al Presidente della Repubblica per non aver accettato il Ministro dell’Economia Professor Paolo Savona, finalmente la lista dei Ministrii è stata completata ed hanno giurato al Quirinale. Ministro degli Interni Matteo Salvini, Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (non eletta)....Continua a leggere

GIULIA GRILLO - CHI E' IL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE M5S/ Parole in Difesa della scelta di Conte come Premier : GIULIA GRILLO, chi è il NUOVO MINISTRO della SALUTE M5s: classe 1975, medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso con la Lorenzin(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:52:00 GMT)

GOVERNO M5S-LEGA - TOTOMINISTRI DEL PREMIER CONTE/ Oggi l'elenco dei nomi : rebus Esteri e Difesa : GOVERNO M5S-LEGA, TOTOMINISTRI del PREMIER CONTE: Oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:13:00 GMT)

Giuseppe Conte - curriculum : la Difesa dell'amico avvocato Andrea Mora : Spegnere l'incendio, per uno come Marco Travaglio che per anni ha soprannominato il Corsera Il Pompiere della Sera , è una specie di nemesi. Come lo trasformarsi da piromane a vigile del fuoco. Ma ...

Giuseppe Conte/ Il caso Stamina - la casa ipotecata da Equitalia - la Difesa del Codacons : "Difesi i cittadini" : Giuseppe Conte, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', il mistero della casa ipotecata da Equitalia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:11:00 GMT)