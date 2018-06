Dieta post abbuffata per dimagrire e drenare organismo

I migliori libri sulla Dieta - scelti da Huffpost : La Rivoluzione Metabolica, la dieta del Microbioma, quella della Longevità: 10 libri per dimagrire in salute, seguendo un'alimentazione sanaHayle Pomroy, Michael Mosley e Mark Hyman. Ma anche Valter Longo, Franco Berrino, Cinzia Cuneo e Marco Bianchi. Sono tra gli autori più letti da chi ha a cuore il proprio benessere e la propria salute. Hayle Pomroy è la dietologa delle star hollywoodiane, a cui fornisce consigli per ...