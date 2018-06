Diego Maradona | malore e dito medio al gol di Rojo Video | le rassicurazioni sulle

Maradona - svelato il mistero degli orologi : ecco perchè Diego ne indossa sempre due : Maradona indossa sempre due orologi: svelato il misterio della strana abitudine dell’ex calciatore di Napoli ed Argentina Diego Armando Maradona ieri ha dato show sugli spalti dello stadio russo che ha ospitato la partita tra la sua Argentina e la Nigeria, che ha permesso alla squadra di Sampaoli di volare agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Prima un malore, poi l’esultanza con gestaccio: el Pibe de Oro ha dato il ...

Dito medio Maradona - Belen rincara la dose di… volgarità di Diego : la Rodriguez scurrile dopo il gol dell’Argentina [GALLERY] : Diego Armando Maradona fa il Dito medio dopo il gol dell’Argentina contro la Nigeria, Belen Rodriguez pubblica sui social il gesto dell’ex calciatore aggiungendoci del ‘suo’ Belen Rodriguez ieri sera, da Ibiza, ha seguito in tv il match tra la sua Argentina e la Nigeria, valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra africana fino all’86° del secondo tempo, sul risultato di ...

Mondiali Russia 2018 – Malore Maradona - la verità di Diego : “ricoverato? Ecco cosa è successo” : Diego Armando Maradona fa chiarezza sul Malore accusato ieri sera allo stadio durante la sfida dei Mondiali di Russia 2018 tra Nigeria e Argentina Durante Nigeria-Argentina, il vero showman della serata è stato Diego Armando Maradona. Prima il balletto con una tifosa nigeriana, poi un’esultanza da film (QUI il VIDEO), per non parlare della ‘pennichella’ e dei gestacci rivolti ai rivali (IL VIDEO). El Pibe de Oro ha fatto però ...

Diego Maradona - malore e dito medio : è impazzito/ Video - show "mistico" durante Argentina-Nigeria : Diego Maradona, malore e dito medio: è impazzito, Video: show "mistico" durante Argentina Nigeria del Pibe de Oro. Prima si sente male, poi al gol di Rojo esplode con un gestaccio.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:04:00 GMT)

Scintille Ramos e Maradona : 'Diego distante anni luce da Messi' : ROMA - Uno è una leggenda, l'altro un grande giocatore. Entrambi hanno una caratteristica in comune, quella di dire le cose senza filtri, scatenando a volte polemiche a non finire. E' il caso di ...

Mondiali Russia 2018 - in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti : a Diego è tutto concesso : Diego Armando Maradona fuma allo stadio nonostante i divieti, la vera domanda è: al Pibe de Oro è tutto concesso? Diego Armando Maradona è in Russia dove si è concesso una giornata allo Spartak Stadium, per gustarsi la partita tra la sua Argentina e la nazionale islandese. Purtroppo per l’ex calciatore, il risultato del match non l’ha fatto gioire come avrebbe voluto, la sua Nazionale ha pareggiato con l’Islanda, lasciando ...

La vita di Diego Armando Maradona diventa una serie per Amazon : Amazon Prime Video annuncia la realizzazione di una nuova serie Prime Original ispirata alla vita di Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, una delle figure più illustri e controverse nella storia del calcio, i cui exploit fuori dal campo sono diventati noti tanto quanto i momenti salienti della sua carriera calcistica. Prodotto da BTF Media, in associazione con Dhana Media e Raze, questa produzione internazionale porta alla scoperta della vita ...

Diego Maradona vola in Bielorussia : sarà allenatore e presidente della Dinamo Brest : Diego Maradona è tornato: il Pibe de Oro ha firmato come allenatore e presidente del club bielorusso Dinamo Brest. L'argentino, 57 anni, ha pubblicato su Instagram la foto del suo nuovo contratto, ...

Diego Maradona sarà il nuovo presidente della squadra bielorussa Dinamo Brest : L’ex calciatore argentino Diego Maradona sarà il nuovo presidente della squadra bielorussa Dinamo Brest: martedì ha annunciato di aver firmato un contratto triennale con la società e che il suo incarico inizierà dopo i Mondiali di questa estate. Questo sarà The post Diego Maradona sarà il nuovo presidente della squadra bielorussa Dinamo Brest appeared first on Il Post.

Maradona nonno premuroso - affettuoso e attento secondo Diego Armando jr. : Diego Armando Maradona jr (e sua moglie Nunzia) sono al settimo cielo per l'arrivo in famiglia del primogenito, Diego Matias apparso, per la prima volta, su una rivista, nel nuovo numero del settimanale Chi, in edicola questa settimana. Il giovane calciatore è entusiasta dell'incontro, ricco di amore e significato, del nonno con il suo nipotino: Fa un grande piacere, come è normale che sia. Non ho dubbi che sarà un ottimo nonno perché da ...

Domenica Live - Diego Armando Maradona e i problemi in famiglia : Barbara d’Urso nella puntata del 29 aprile 2018 di Domenica Live ha spiegato che Diego Armando Maradona non ha nemmeno fatto in tempo a gioire per la nascita del nipotino, il piccolo Diego Matias, che ha subito visto scatenarsi contro di lui la parte della sua famiglia rimasta in Argentina. Mentre tutti in Italia festeggiano il ricongiungimento con il figlio, infatti, oltre Oceano altri puntano il dito contro il famoso calciatore per aver ...

Diego Armando Maradona - primo incontro con il nipotino Diego Matias : Finalmente il Pibe de Oro Diego Armando Maradona, ieri sera ha conosciuto e abbracciato per la prima volta il nipotino Diego Matias, figlio di Diego Junior e della moglie Nunzia Pennino. Maradona è stato ospite sabato sera nella puntata del serale di Amici di Maria de Filippi, su Canale 5, ed è stato accolto da uno scrosciante applauso del pubblico. È rimasto in studio per tutta la puntata.Maradona ha conosciuto il nipote maschio, che ...