Diego è uno sconvolgente Romanzo Popolare | prendere o lasciare

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Sui social imperversano le foto di Maradona durante il match con la Nigeria: con il dito medio alzato, con lo sguardo perso nel vuoto come ghermito da una visione, mentre dorme (ma non stava bene, un forte dolore alla nuca): gli stanno sputando addosso di tutto di più.I migranti abbandonati in mezzo al mare? Gli italiani sempre più poveri? Il razzismo che imperversa? Poco importa davanti al dio del calcio che si è lasciato andare per l'ennesima volta senza pudore, senza remore, senza maschere, incurante di essere ripreso in diretta: perché, lo sa perfettamente, ogni suo gesto viene colto, e quindi interpretato, freudianamente o cinicamente, soprattutto nell'ottica di una malizia stucchevole.Il volto volto gonfio, stanco, smarrito di Dieguito viene riproposto in continuazione, tra il dileggio e l'offesa. MaArmando Maradona, il calciatore più ...