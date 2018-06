DiCaprio e Pitt anni Sessanta nella prima immagine del film di Tarantino - People

DiCaprio e Pitt : la prima foto dal film di Tarantino : Entrambi biondi e con gli occhi azzurri. Entrambi «belli e impossibili». A unire per la prima volta insieme sul grande schermo Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, undici anni di differenza l’uno dall’altro, è stato Quentin Tarantino, che li ha scelti come protagonisti del suo ultimo film, Once upon a time in Hollywood, C’era una volta a Hollywood. La pellicola arriverà ad agosto al cinema, a tre anni di distanza da The Hateful Eight ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

Quentin Tarantino : «DiCaprio e Pitt - come Newman e Redford» : Quentin Tarantino parla e Leonardo DiCaprio lo ascolta immobile, assorto mentre il regista elogia la sua performance e quella di Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood, il suo nuovo film dedicato alle violenze di Charles Manson. «La coppia di star più dinamica ed eccitante dai tempi di Paul Newman e Robert Redford», urla Tarantino al Sony Pictures CinemaCon di Las Vegas, la bocca larga e gli occhi che ...

Quentin Tarantino e il film su Charles Manson 'DiCaprio e Pitt come Newman e Redford' : Leonardo DiCaprio e Brad Pitt saranno "la coppia di star più eccitante dai tempi di Paul Newman e Robert Redford". A Quentin Tarantino non servono le immagini, non serve costruire un trailer per far ...