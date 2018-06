Diagnosi precoce per la Xylella | la piaga degli olivi

29 giugno - Giornata mondiale della Sclerodermia : Pini-CTO e AILS in prima linea per promuovere informazione e Diagnosi precoce : Segue oltre 400 pazienti, impiegando, per prima in Italia,innovative terapie a base di cellule staminali. È la Scleroderma Clinic, tra le eccellenze della Reumatologia dell’ASST Gaetano Pini-CTO che, in occasione della X Giornata mondiale della Sclerodermia prevista il 29 giugno, supporta AILSnell’organizzazione di una mostra fotografica e di un Open Day volti a promuovere una maggior conoscenza della malattia presso cittadini, clinici e ...

Autismo : una Diagnosi precoce grazie a un esame del sangue :

Diagnosi precoce dell'autismo con un'esame del sangue e un algoritmo :

Le malattie reumatiche costano 4 miliardi l’anno : prevenzione e Diagnosi precoce sono le vere armi vincenti : “In Europa, ogni anno spendiamo 200 miliardi di euro per l’assistenza socio-sanitaria ai malati reumatici. Oltre 4 miliardi l’anno solo in Italia. Si tratta di malattie in netta crescita in tutto il continente. L’obiettivo deve essere quello di incrementare la prevenzione e il numero di diagnosi precoci, per garantire risparmi per il sistema sanitario e ridurre le spese sanitarie dirette ma anche i costi indiretti rappresentati dalle pensioni di ...

Ricerca : Neuromed - presto Diagnosi precoce delle demenze “da ipertensione” : Il danno costante che l’ipertensione provoca nel cervello, e che può portare a forme di demenza progressiva, potrà essere individuato con molto anticipo rispetto alla comparsa dei sintomi. Si apre la strada alla possibilità di intervenire precocemente e combattere con maggiore efficacia queste gravi patologie. Sono i risultati di una Ricerca condotta dal Dipartimento di Angiocardioneurologia e medicina traslazionale dell’Irccs Neuromed e ...

Segni e sintomi del cancro del colon e del retto : che cosa riferire al medico per una Diagnosi precoce : Negli stadi iniziali, il carcinoma del colon-retto spesso è asintomatico. Ecco perchè è utile seguire le indicazioni e le prescrizioni del proprio medico anche in termini di prevenzione. Una diagnosi precoce, anche in assenza di sintomi, porta a una terapia più efficace, e quindi a maggiori probabilità di guarigione. Per questo è comunque importante partecipare ai programmi di screening del tumore del colon-retto con la ricerca del sangue ...

Salute : prevenzione e Diagnosi precoce nelle piazze della regione Campania : L’Associazione Italiana Direttori Generali in Sanità, l’Associazione House Hospital onlus, e la Fondazione AdASTRA in collaborazione con i Comuni di Lusciano (CE), Parete (CE), Casagiove (CE), Macerata Campania (CE), l’ASL Caserta, l’I.N.T. “G. Pascale” e l’A.O.U. Federico II presentano un programma gratuito di informazione, comunicazione, educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce a favore delle fasce deboli nelle piazze della regione ...

Tumore al polmone : l’olfatto dei cani per una Diagnosi precoce : Dalla Nuova Zelanda arriva un nuovo studio sperimentale relativo alla diagnosi precoce dei tumori. L’Università di Waikato, sperimenterà in un contesto clinico se davvero i cani, grazie al loro fiuto, siano in grado di annusare e fare una diagnosi precoce dei tumori. In particolare lo studio si concentrerà sul cancro al polmone e utilizzerà campioni di alito e saliva dei pazienti malati. Numerose le ricerche in questo ambito, ma poche ...

Tumore del polmone / Ecco la spia nel sangue che può portare a una Diagnosi precoce : Tumore del polmone, Ecco la spia nel sangue che può portare a una diagnosi precoce in grado di salvare la vita. Troppo spesso la patologia viene scoperta in fase avanzata quando è tardi.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Nuova era bimbi con Sma - priorità Diagnosi precoce : Milano, 28 mag. , AdnKronos Salute, - "Stanno cambiando molte cose per i pazienti con atrofia muscolare spinale , Sma, . Per la prima volta abbiamo dei trattamenti, per la prima volta possiamo non ...

Nuova era bimbi con Sma - priorità Diagnosi precoce : Milano, 28 mag. (AdnKronos Salute) – “Stanno cambiando molte cose per i pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma). Per la prima volta abbiamo dei trattamenti, per la prima volta possiamo non solo cercare di rallentare il decorso della malattia, ma addirittura in alcuni casi, se si interviene precocemente, di agire molto più attivamente modificandone la storia naturale. E il bisogno più grosso è forse proprio questo: cercare di ...

Salute - l’esperto : “Nuova era per i bimbi con la sma - la priorità è la Diagnosi precoce” : “Stanno cambiando molte cose per i pazienti con atrofia muscolare spinale (Sma). Per la prima volta abbiamo dei trattamenti, per la prima volta possiamo non solo cercare di rallentare il decorso della malattia, ma addirittura in alcuni casi, se si interviene precocemente, di agire molto più attivamente modificandone la storia naturale. E il bisogno più grosso è forse proprio questo: cercare di intervenire più precocemente. Dare quindi più ...

Scoperto l’odore della malaria : speranze per la Diagnosi precoce : La malaria ha un odore che può aiutare a riconoscere l’infezione anche nei pazienti senza sintomi. La scoperta -pubblicata su ‘Pnas’ a firma di un gruppo del Politecnico federale di Zurigo, in Svizzera- potrebbe portare alla messa a punto di un test relativamente semplice per la diagnosi della malattia veicolata dalle zanzare, che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità colpisce oltre 200 milioni di persone ...