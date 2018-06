Diabete | l' Università di Harvard mette a punto una pillola di insulina orale sperimentale

Blastingnews

: Attualità: Diabete: creato un tipo di insulina in compresse, si potrebbe dire addio ... #Diabete #creato #tipo… - TuttOSuLinuX : Attualità: Diabete: creato un tipo di insulina in compresse, si potrebbe dire addio ... #Diabete #creato #tipo… - Gianni_Elia : RT @guffanti_marco: @IzzoNico @luca_vota @Gianni_Elia @ema_trotter @69banji @ilCarando @NicolaBellu @Carogna1967 @nicolomontarini @MPenikas… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) I ricercatori della scuola di Ingegneria e Scienze applicate "John A. Poulson" presso l'dihanno messo ain laboratorio unadiche entro pochi anni potrebbe andare a sostituire le iniezioni per tutti i pazienti che soffrono didi tipo 1. Chi soffre di questa patologia è costretto quortidianamente a ricorrere alle iniezioni diper tenere sotto controllo il valore della glicemia nel sangue. Tuttavia non tutti riescono a sottoporsi con regolarità ad una o due iniezioni dial giorno, per cui in tal modo mettono a rischio il controllo del livello della glicemia con conseguenze che possono rivelarsi molto serie per la salute. D'altronde la molecola dell'viene aggredita dai succhi gastrici, per cui il suo assorbimento da parte dell'intestino può dirsi minimale. Pertanto ad oggi l'iniezione resta l'unica soluzione ...