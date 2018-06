Di Nicola | momento storico | vitalizi non saranno più privilegio

romadailynews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma – Di seguito le parole di Primo Di, senatore del M5S. “Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto. È un. Da oggi finalmente il termineo smetterà di essere sinonimo di. Unche Lorsignori si sono auto assegnati nelle segrete stanze agli albori della Repubblica e a cui nessuno ha mai avuto il coraggio ma soprattutto la volontà politica di mettere mano. Nessuno, tranne noi del Movimento 5 Stelle. Con la delibera presentata dal presidente della Camera, Roberto Fico, risparmieremo 40 milioni di euro all’anno, 200 durante l’intero arco della Legislatura. Ricche prebende percepite per troppo tempo anche da chi non ha mai nemmeno messo piede in Parlamento grazie a biechi trucchetti”. “La nostra battaglia però non si ferma qui. Non c’è più tempo da perdere. Anche Palazzo Madama dovrà infatti dare ...