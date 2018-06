Di Maio | oggi arriva delibera su taglio vitalizi ex-parlamentari

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Di Maio : “Su Aquarius non c’era nessuna emergenza - da oggi immigrazione non è più business” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta su Facebook la vicenda della nave Aquarius: "Non è una bagnarola ma una nave attrezzata che non si trova in nessuna situazione di emergenza". E, parlando della decisione della Spagna di accogliere l'imbarcazione, aggiunge: "Da oggi l’Italia non è più sola, da oggi l'immigrazione non è più un business".Continua a leggere

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Oggi primo CdM - Berlusconi vs Salvini-Di Maio : "Non rappresenta gli italiani" : GOVERNO Conte, ULTIME NOTIZIE Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7: Oggi il primo Consiglio dei Ministri, Salvini litiga con Centrodestra(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - Governo trova appoggio dell'opposizione : "collaboriamo" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Di Maio : “Basta leggi anti evasione contro chi ha sempre pagato tasse. Oggi la vita degli imprenditori è un inferno” : “Deve finire l’era delle leggi anti evasione che combattono quelli le tasse le hanno sempre pagate. Se si devono fare leggi anti evasione, devono andare nella direzione di colpire gli evasori“. Così il neoministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo aver incontrato al dicastero di via Veneto rappresentanti degli imprenditori dell’associazione Drappo Bianco che si battono per una riduzione della spesa ...

Riders - Di Maio : "Oggi primo passo - serve salario minimo garantito" : "Questi ragazzi sono il simbolo di una generazione abbandonata, vittime di tante leggi del precariato e anche dei cambiamenti del mondo del lavoro. Dobbiamo trovare una soluzione, chi lavora deve ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : polemica Di Maio su Jobs Act e Fontana su famiglie gay (3 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: parlano i nuovi Ministri. Festa della Repubblica italiana. Ilona Staller pignorato il vitalizio da parlamentare. Motogp al Mugello. (3 giugno 2018).(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 05:45:00 GMT)

M5s - Di Maio ringrazia Mattarella : “Da oggi lo Stato siamo noi”. Grillo con la campanella : “Un mondo se ne sta andando” : La squadra di governo del M5s e l’inno di Mameli. È il momento clou della festa del cambiamento dei pentastellati. Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita della terza Repubblica. Tricolori e vessilli hanno colorato la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle ...

M5s - Di Maio 'Da oggi lo Stato siamo noi. Ieri è nata la terza Repubblica che festeggiamo oggi 2 giugno' : ... tuona poi riferendosi al momento in cui Conte, di fronte a no di Mattarella a Savona all'Economia, aveva rinunciato all'incarico. 'Se questa è una Repubblica parlamentare - ha concluso - l'unico ...