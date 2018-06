Di Maio arriva a Torino per sancire la pace olimpica 

Di Maio : oggi arriva delibera su taglio vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Verso il taglio dei vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi: "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

Arriva alla Camera la delibera per l'abolizione dei vitalizi. Di Maio : "È finita l'era dei privilegi" : "Domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico."Domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d'oro. l'era dei privilegi è finita". ha scritto su Twitter il ministro del ...

Di Maio : "Pensioni minime aumentate". Ecco da dove arrivano i soldi : Pensioni minime aumentate dal governo Lega-M5S. L'annuncio di Luigi Di Maio. Ma intanto slitta l'introduzione della quota 41. E la quota 100... Segui su affaritaliani.it

Salvini : Inutili 10 vaccini obbligatori. Ma a stretto giro arriva l'alt di Di Maio e Grillo : Teleborsa, - "Dieci vaccini sono Inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi". Così il ministro dell'Interno Salvini in un intervento a RadioStudio54, parlando di sanità. E, lo fa, ...

“Luigi - no!”. Per Di Maio è arrivato il momento difficile : Nervi tesi nel Movimento 5 Stelle. Dalla mancanza di democrazia interna (lamentata dai malpancisti) alla linea securitaria adottata dal governo M5S-Lega in materia di gestione dei flussi migratori e campi rom, passando per le nomine del sottogoverno e dei vertici delle commissioni parlamentari, sono tanti i temi che agitano gli animi dei parlamentari grillini. Lo stesso leader del Movimento Luigi Di Maio è diventato oggetto di critiche, ...

Aquarius - il presidente Francese chiama Conte ma le scuse non arrivano. Di Maio : «E' ancora in tempo» : A nulla, almeno per il momento, sarebbe servita la lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente Francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo si...

Festa M5S a Roma. Grillo : arriva mondo nuovo. Di Maio : Stato siamo noi | : In migliaia in piazza Bocca della Verità. Il vicepremier presenta i ministri: "Non dovremo perdere il contatto con le piazze". Il fondatore del Movimento ricorda Casaleggio

Arrivano Salvini e Di Maio - uniti a Roma e qui divisi : 'L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento', recita l'articolo 33 della Costituzione. Ma mi chiedo: che libertà e indipendenza può testimoniare e vivere al suo interno un Ateneo i ...

Arriva l'ordine di Di Maio : 'Non parlate male di Salvini' Video : Il tentativo di formare un Governo giallo-verde è fallito, Di Maio e Salvini per un soffio non sono riusciti a formare il nuovo esecutivo. Era tutto pronto, premier e lista dei ministri dove tra l'altro figuravano Salvini e Di Maio a capo di due dicasteri molto importanti. Mattarella però ha bloccato tutto, questo governo non s'ha da fare, perché a suo dire poco europeista e avrebbe messo in discussione la permanenza dell'Italia nell'Euro. Di ...

Di Maio in tv : no a un governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Governo : Di Maio - arriva esecutivo anti-italiano di occupazione istituzioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ certo che il Governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un Governo che non ha il sostegno del popolo né del Parlamento. E’ vergognoso: sarà un Governo anti-italiano di occupazione delle istituzioni. Voto subito! #IlMioVotoConta”. Lo scrive in un tweet il leader M5S, Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, arriva esecutivo ...