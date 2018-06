Detti e Paltrinieri | Crediamo a Magnini

Nuoto - i Gemelli Diversi lanciati agli Europei. Paltrinieri e Detti : “Sarà un’estate d’oro”. Ma la spalla di Gabriele… : Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti sono pronti per una grande estate da sogno che culminerà con gli Europei di Glasgow ad agosto. Il Campione Olimpico dei 1500m, dopo un inverno in Australia, è tornato in gara agli Assoluti di poche settimane fa a Riccione mentre il Campione del Mondo convive con i noti problemi alla spalla sinistra (lunedì è atteso un nuovo consulto medico). Entrambi sono però carichi in vista del raduno in Serra Nevada: ...