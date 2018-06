huffingtonpost

: HuffPost: Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S: 'Roma non sta cambiando passo'… - MPenikas : HuffPost: Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S: 'Roma non sta cambiando passo'… - AndreaNegri4 : Qualsiasi nuovo attore politico, a livello nazionale, abbia la consapevolezza che non solo deve raggruppare una ser… - Skelan_ : RT @IlReverendo71: A voi, che avete votato #M5s perché delusi dalla Sinistra: non so se darei più mazzate sui denti a quelli che appoggiano… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizionena della Repubblica,mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in coma da decenni di malgoverno, ruberie, inefficienze. Ma evidentemente non basta, bisogna fare di più"."Il marchio M5S è un cappello sotto il quale chiunque voglia fare politica e impegnarsi in prima persona nella gestione della cosa pubblica senza passaretrafila tradizionale dei partiti e senza lobby alle spalle può collocarsi. Quindi è un veicolo potente, come abbiamo visto. È chiaro che le persone che ...