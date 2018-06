Decreto dignità | multe per le aziende che delocalizzano

Decreto dignità : nella bozza limiti ai contratti a termine - multe per chi delocalizza e stop a pubblicità azzardo : limiti per i contratti a termine, multe alle aziende che incassano aiuti di Stato e poi delocalizzano e stop totale alla pubblicità di giochi e scommesse, non solo in tv. Sono questi alcuni dei punti che saranno toccati nel Decreto dignità, primo atto del governo Conte e che è previsto in discussione del consiglio dei ministri tra il 27 e il 28 giugno. Il provvedimento, la cui bozza è stata visionata dall’agenzia Ansa, è diviso in 11 ...

Di Maio pronto a portare il Decreto dignità in Cdm. Multe salate per chi delocalizza - stop a pubblicità giochi : Luigi Di Maio è pronto a giocare la sua prima carta pesante sul tavolo del Consiglio dei ministri e provare, così, a controbilanciare l'attivismo di Matteo Salvini sull'immigrazione e non solo. Il giorno del decreto dignità potrebbe essere già domani: nel pomeriggio, infatti, è attesa la convocazione di un Cdm a palazzo Chigi. Al più tardi il provvedimento sarà esaminato comunque entro la ...

Decreto dignità - Di Maio : “Chi delocalizza ridia soldi con interessi 200%. Oppure non se ne va” : “Con la norma sulle delocalizzazioni, vogliamo stabilire un principio: ogni forma di aiuto statale che finisce, di ogni tipo, nelle casse di un’azienda multinazionale che delocalizza o ce li ridai, con gli interessi anche del 200%, o da qui non te ne vai. Le norme che c’erano non hanno nulla a che vedere con quella che stiamo facendo noi nel Decreto dignità”. Questo quanto rivendicato dal vicepremier Luigi Di Maio, ...

Cos'è il Decreto dignità : Una data ancora non c'è. Quel che è certo, però, è che il decreto dignità "sarà portato in cdm questa settimana". Ad assicurarlo, ieri, è stato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi ...

Decreto dignità - Di Maio : 'Ho dichiarato guerra alla precarietà' : "Vogliamo ridare la Dignità" lo ha detto Luigi Di Maio , ministro del Lavoro, spiegando a " Stasera Italia " tutte le iniziative che vorrebbe mettere in atto. Un vero e proprio ritorno ai diritti ...

Carburanti - Di Maio : rinvio e-fattura in Decreto dignità : Teleborsa, - La fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio, sarà operativa dal 1° gennaio 2019. "In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità", ha annunciato il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio , proprio al termine dell'incontro con i rappresentanti sindacali dei ...

I rider non entrano nel "Decreto dignità" : Il sogno era intestarsi come primo atto la battaglia dei rider, farla propria, presentarsi come un esercito di liberazione dal cottimo, sventolare la bandiera dei sub-lavoratori, gli ultimi, i fattorini che effettuano consegne a domicilio tramite piattaforme on line. Niente da fare, non sarà possibile. Il cosiddetto "decreto dignità", il primo atto del neonato che il Consiglio dei ministri varerà domani conterrà altri ...

Gig economy - Cafiero : 'Decreto dignità boomerang per i lavoratori' : Lo stesso diritto alla disconnessione , che è balzato agli onori della cronaca prima con la riforma del lavoro francese e poi con la legge n. 81 del 2017 a regolamentazione dello smart working , è ...

Decreto dignità - le novità di Di Maio/ Jobs Act M5s : slitta fattura elettronica - no spesometro e i contratti.. : Decreto Dignità, tutte le novità del Ministro Luigi Di Maio: domani in CdM il mini Jobs Act M5s. slitta fattura elettronica, no redditometro e spesometro: e sui contratti a termine...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per Decreto dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Di Maio : a breve il "Decreto dignità" : 12.14 "La prima cosa che faremo sarà il decreto Dignità che interviene su studi di settore, redditometro e precariato, spero la settimana prossima".Lo dice il vicepremier Di Maio, arrivando al congresso Uil, a chi gli chiede della pace fiscale sulle cartelle esattoriali. Torna sulle parole del presidente francese Macron:"La vera lebbra è l'ipocrisia di chi respinge i migranti e dice a noi cosa fare". Esprime apprezzamento per la telefonata ...

Il 'Decreto dignità' spiegato da Luigi Di Maio. Che se lo è inventato : Incentivi alle imprese 'più adeguati' e legati alle assunzioni a tempo indeterminato. Stretta su contratti a termine e sulla somministrazione, per contrastare la precarietà . Apertura ad un periodo ...