Death Stranding | nuovi retroscena sul gioco emergono dal profilo Twitter di Kojima

"Faccio il misterioso su Death Stranding perché la gente vuole risposte pronte" : In occasione di un'intervista a Variety, il maestro giapponese Hideo Kojima ha discusso alcuni aspetti riguardo la presentazione al pubblico del suo Death Stranding.In particolare Kojima ha parlato del mistero che aleggia intorno al gioco, in gran parte alimentato dall'approccio che egli stesso ha deciso di adottare per svelare la sua nuova creazione."Viviamo nel mondo dei social network, in quest'epoca la gente è abituata ad avere risposte ...

Una sinossi ufficiale di Death Stranding rivela qualche dettaglio sulla trama : Death Stranding fa sempre parlare di sé, nel bene o nel male, tra chi adora Hideo Kojima definendolo un genio visionario e chi invece non sopporta questa incredibile mole di hype per una produzione che ha tanto stile e coinvolge un gran numero di attori di assoluto talento ma che continua a essere un gigantesco punto di domanda.Dei dettagli però sarebbero "nascosti" in bella vista nella descrizione presente sui canali YouTube ufficiali di ...

Death Stranding - tutto quello che sappiamo sul videogioco più misterioso del momento : Death Stranding è un videogioco presentato per la prima volta all’E3 del 2016 ed è il primo dopo la separazione tra il game designer Hideo Kojima e Konami, avvenuta nel 2015 dopo Metal Gear Solid V. Il gioco è sviluppato in esclusiva per PlayStation 4 e fin dai primi filmati si è distinto per una visione artistica particolarmente criptica, intricata e ricca di riferimenti a universi paralleli, fisica quantistica e simbologie ancora tutte da ...

Il mistero si infittisce : l'ultimo trailer di Death Stranding contiene un codice che rimanda a una canzone : Chi pensava che grazie alle prime scene di gameplay la coltre di misteri che avvolge Death Stranding si sarebbe diradata si è inevitabilmente dovuto ricredere dopo il trailer gameplay mostrato in occasione dell'E3 2018. In realtà il filmato ha aggiunto ulteriori dubbi anche perché contiene un mistero decisamente inaspettato.Alla fine del filmato viene mostrato in dettaglio il personaggio interpretato da Lindsay Wagner, una donna che sembra ...

Kojima : legittimare il medium videoludico grazie agli attori famosi di Death Stranding? "Assolutamente no" : Mentre il gameplay continua a rimanere un mistero nonostante le primissime scene mostrate, Death Stranding continua ad aggiungere ulteriori tasselli a un cast di attori sempre più degno di una produzione hollywoodiana. Prima Norman Reedus, poi Mads Mikkelsen e infine Lea Seydoux e Lindsay Wagner per un cast che secondo Hideo Kojima stesso non è di certo completato da questi nomi.Come riportato da WccfTech, la presenza di attori così famosi ha ...

Death Stranding : Kojima mostra un dettagliatissimo modello di Sam - il personaggio di Norman Reedus : Il nuovo trailer di Death Stranding mostrato all'E3 2018 ha forse lasciato più domande che risposte, e la curiosità dei fan è rimasta in larga parte a digiuno anche dopo la conclusione dell'attesa conferenza PlayStation che si è svolta la settimana scorsa.Quasi a voler lenire l'hype dei fan (o forse, per alimentarlo) Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter una serie di dettagliatissime immagini di Sam, il personaggio interpretato da Norman Reedus ...

Kojima parla di Death Stranding : Non posso sbagliare - potrebbe essere il mio ultimo gioco : Durante la conferenza E3 2018 di Sony, abbiamo avuto modo di vedere il primo gameplay di Death Stranding, il nuovo titolo prodotto da Hideo Kojima. Intervistato dalla testata The Hollywood Reporter, il celebre autore della saga Metal Gear Solid, ha rilasciato una lunga dichiarazione che vogliamo condividere con voi. Death Stranding: Quando Kojima ci mette la faccia Di seguito le parole di Kojima: Parto motivando la scelta di una delle ...

Death Stranding : Kojima vuole farci provare l'opposto del senso di libertà che possiamo avere con Super Mario : Durante un panel dedicato a Death Stranding il director Hideo Kojima ha fornito ulteriori informazioni sul gioco in uscita e sul lavoro fatto in merito di cutscene assieme ai vari attori dei filmati.Come riporta Dualshockers, mira a porci l'opposto delle sensazioni di libertà offerteci da Super Mario, in termini di movimento e abilità. Il personaggio potrà dunque inciampare sulle pietre, dovrà prestare attenzione al suo equilibrio quando cammina ...

E3 2018 : Death Stranding e il significato di ciò che abbiamo visto nel nuovo trailer - articolo : Death Stranding, uno dei titoli più attesi e chiacchierati del momento, è tornato a mostrarsi sul palco della conferenza E3 di Sony, come largamente anticipato da Shawn Layden e Hideo Kojima in persona. Mentiremmo se vi dicessimo che quest'apparizione ci ha lasciato pienamente soddisfatti e il motivo di ciò è più psicologico di quanto si possa pensare: da amante impacciata a cacciatrice spietata, Ellie ha mostrato in pochi minuti la caratura del ...

E3 2018 : Death Stranding avrà un solo personaggio giocabile e il combattimento non sarà obbligatorio : Hideo Kojima ha finalmente mostrato il primo filmato di gameplay di Death Stranding e, come avrete visto, il titolo si è rivelato essere completamente diverso da quanto potevamo aspettarci, con un focus sull'esplorazione. Come riporta Gearnuke, il primo video gameplay non ha visto nessun combattimento e ci sono stati suggerimenti su personaggi multipli che potrebbero essere giocabili, tuttavia, Kojima ha confermato che il giocatore controllerà ...

E3 2018 : Death Stranding si mostra in tante nuove spettacolari immagini : Erano le prime ore della giornata di oggi quando Death Stranding si è mostrato in un nuovo spettacolare trailer durante la conferenza E3 2018 di PlayStation. Un trailer come da tradizione molto enigmatico ma che quanto meno mostra concretamente qualche passo in avanti a livello di sviluppo. Sono infatti spuntate le primissime scene di gameplay ma ciò che attira l'attenzione di molti fan di Hideo Kojima sono i nuovi personaggi comparsi nel ...

E3 2018 : finalmente le prime scene di gameplay di Death Stranding : "Give me your hand in life. Give me your hand in Death. Give me your hand in spirit", è una frase cardine del nuovo trailer di Death Stranding, Un trailer che mostra da vicino anche degli spezzoni di gameplay, legati in particolare all'esplorazione e a delle fasi stealth.C'è anche spazio per quella che probabilmente è la protagonista femminile, interpretata da Lea Seydoux, che in questo caso interagisce con il protagonista che ha il volto di ...

Hideo Kojima continua a stuzzicare i fan : pubblicata una nuova misteriosa immagine per Death Stranding : L'E3 2018 si sta avvicinando sempre di più e, come probabilmente saprete, l'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima sarà tra i protagonisti della kermesse, insieme ad altre grandi esclusive PS4, come The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man.In vista dell'E3, ecco che Kojima torna a stuzzicare i fan con una nuova misteriosa immagine dedicata al suo Death Stranding che ha scatenato i tantissimi giocatori, attualmente impegnati nel ...

Death Stranding : Mads Mikkelsen è entusiasta del titolo : Durante un'intervista con Total Film, Mads Mikkelsen ha parlato di Death Stranding e di com'è stato creare le scene col mo-cap.Come riporta Metalgearinformer l'attore è rimasto estremamente colpito dall'opera:"E' stato un tantino surreale, Kojima ha cercato più volte di spiegarci la storia e quando pensavo di aver capito, ecco che ripartivo da capo. E' troppo complicato. E' bellissimo."Read more…