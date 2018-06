De Masi | Pd ha perso perché ha smesso di fare la sinistra

ilgiornale

: @lo_masi D'accordo per le partite contro #Spagna e #Portogallo. Contro l'#Iran hanno fatto bene i primi minuti poi hanno perso lucidità. - MaluCalcio : @lo_masi D'accordo per le partite contro #Spagna e #Portogallo. Contro l'#Iran hanno fatto bene i primi minuti poi hanno perso lucidità. - secretlife1972 : @Azz__urra @gianluca_masi @SerFiss Beh se allora mi sono perso e non ho capito un cazzo mi scuso o forse ho confuso… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Storicamente laè nata per occuparsi delle fasce più deboli, di chi è rimasto indietro. Se viene meno a questo "marchio di fabbrica" è facile comprendere come i propri elettori possano essere disorientati e cercare altrove la sicurezza che chiedono. Può essere, questa, una chiave interpretativa utile a comprendere il clamoroso tonfo dellanelle proprie storiche roccaforti, a partire dalla Toscana, da sempre regione rossa, dove dopo le ultime elezioni, politiche e amministrative, c'è stata la netta affermazione del centrodestra.Il professor Domenico De, sociologo, intervistato dal quotidiano il Tirreno ha fornito alcuni dati interessanti per comprendere meglio il problema. "In Italia nel 2007 le 10 famiglie più ricche possedevano quanto 3,5 milioni di poveri italiani; nel 2017 le stesse 10 famiglie possedevano quanto 6 milioni di poveri. In dieci anni la ricchezza ...