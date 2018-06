Dazi | il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio | “Noi contrari Non sono

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 giugno 2018)sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizionicontrastanti. Se il vicepremier edello Sviluppo Luigi Dili considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, ildelle Politiche agricole Gian Marcoè del tuttoo. “Assolutamente no, non siamo d’accordo a metterli. Non ci chiudiamo, vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione”, ha commentato l’esponente leghista a margine dell’assemblea di Confcooperative. “Non vogliamo inseguire nessuno – ha dettondo ai giornalisti – Dinon insegue Salvini: ha una sua linea e Salvini ha la sua e ...