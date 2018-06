Days Gone | previsto un sistema di punizione per i giocatori che faranno un

E3 2018 : il nuovo video gameplay di Days Gone mostra centinaia di nemici e 30fps "solidi" su PS4 Pro : Nel corso del PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, gli sviluppatori di Sony Interactive Entertainment Bend Studios hanno mostrato un altro filmato di gameplay dedicato all'atteso Days Gone, dopo quello che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri.Nel video segnalato da Dualshockers, possiamo vedere un'orda di circa 250 freak e il giocatore che tenta, in modo abbastanza goffo, diversi approcci per sconfiggerli.Per lo meno ...

E3 2018 : Days Gone torna a mostrarsi in un brutale video gameplay di 10 minuti : Come saprete, nel corso della conferenza E3 2018 di Sony l'atteso Days Gone non è stato mostrato, poiché il gioco è stato tra i protagonisti degli annunci pre-E3.Qualche giorno prima dell'inizio della manifestazione, infatti, è stata finalmente comunicata la data di lancio di Days Gone, che arriverà su PS4 il prossimo 22 febbraio 2019.Anche se il titolo di Sony Bend non è stato tra i protagonisti della conferenza, possiamo comunque ammirare un ...

Days Gone : spuntano nuove informazioni sui personaggi e le minacciose creature che affronteremo : Nella giornata di ieri è arrivata una notizia molto attesa dai giocatori PS4, ovvero la data di uscita ufficiale di Days Gone. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che ha svelato anche delle nuove informazioni, riportate in un post su PS Blog dal creative director, John Garvin.Stando a quanto emerso, dunque, i giocatori dovranno fronteggiare due nuove minacciose creature che sono state introdotte proprio dal trailer, ovvero i ...

Sony annuncia la data d'uscita di Days Gone : Per il secondo giorno dell'iniziativa "conto alla rovescia" lanciata da Sony per festeggiare l'arrivo dell'E3 2018, la compagnia ha annunciato che Days Gone uscirà il 22 febbraio 2019 in esclusiva su PS4.[news in fase d'elaborazione]Read more…

Concrete Genie - Ghost of Tsushima e Days Gone si mostrano in splendidi artwork : Poco fa l'ESA ha annunciato le selezioni per la collezione Into the Pixel del 2018, che onora i migliori lavori artistici nei videogiochi.Come segnala Dualshockers, tra quelli selezionati quest'anno, ci sono un paio di sorprese e precisamente due immagini delle prossime esclusive PS4 di Sony Interactive Entertainment, Ghost of Tsushima e Days Gone, che saranno protagonisti al prossimo E3 2018.L'immagine di Ghost of Tsushima è di Romain Jouandeau ...

Ghost of Tsushima e Days Gone si mostrano in due splendidi artwork : Poco fa l'ESA ha annunciato le selezioni per la collezione Into the Pixel del 2018, che onora i migliori lavori artistici nei videogiochi.Come segnala Dualshockers, tra quelli selezionati quest'anno, ci sono un paio di sorprese e precisamente due immagini delle prossime esclusive PS4 di Sony Interactive Entertainment, Ghost of Tsushima e Days Gone, che saranno protagonisti al prossimo E3 2018.L'immagine di Ghost of Tsushima è di Romain Jouandeau ...

Cosa rende unico Days Gone? Il mondo di gioco "spietato" : Nonostante le buonissime impressioni suscitate dalla nostra prova, non si può negare che molti interessati a Days Gone siano almeno in parte preoccupati da quella che sembra una mancanza di unicità e originalità di fondo. Prima i paragoni con The Last of Us e poi l'impressione che si tratti di un mix di parecchi elementi già più o meno visti. Non c'è il rischio che l'esclusiva PS4 sviluppata da Sony Bend Studio risulti almeno in parte ...

Annuncio uscita Days Gone vicino? Sentiamo Sony Bend Studio : Il gioco apocalittico di Sony Bend Studio, Days Gone, è stato posticipato nel 2019 di recente sia dal publisher che dagli sviluppatori, anche se sembra in ogni caso che la data di lancio della nuova esclusiva PS4 sia molto vicina all'essere annunciata. Leggiamo le dichiarazioni del director dell'avventura di Deacon St. John. Durante una recente intervista con Screen Rant all'evento PlayStation, il director dello Studio di Sony Bend, Chris ...

La data di uscita di Days Gone sarà svelata presto : Il prossimo attesissimo titolo apocalittico di Sony Bend Studio, Days Gone, già protagonista della nostra anteprima, è stato purtroppo posticipato al 2019 all'inizio di quest'anno. I fan si stanno chiedendo quando riusciranno a mettere mano all'esclusiva PS4 e, a quanto pare, una data precisa di lancio dovrebbe essere comunicata a breve.Durante una recente conversazione con Screen Rant a un evento PlayStation, il direttore dello studio di Sony ...

Days Gone spingerà PS4 al limite : Negli ultimi giorni sono emerse tantissime notizie sull'atteso Days Gone per PS4, ad esempio, si è parlato della volontà degli sviluppatori di creare un'avventura in stile Uncharted ma all'interno di un contesto open world. Come probabilmente saprete, l'esclusiva per l'ammiraglia di Sony sarà la cover story di giugno di Game Informer e in rete continuano a trapelare interessanti informazioni.Come parte della copertura, Game Informer si è seduto ...

Tra freakers - moto e paesaggi mozzafiato : Days Gone in nuove spettacolari immagini : È il protagonista assoluto del numero di giugno e di parecchi approfondimenti interessanti di Game Informer ma nella giornata di ieri è anche stato il protagonista di una nostra prova che ci ha lasciato con delle sensazioni piuttosto positive.In attesa di scoprire ulteriori dettagli e perché no una data di uscita ufficiale, Sony ha pubblicato delle nuove immagini, prontamente segnalate da Gaming Bolt, che ci mostrano le bellissime ambientazioni ...

Days Gone si mostra in nuove immagini in alta definizione : Sony Bend Studio ha rilasciato nuove immagini in alta definizione di Days Gone, la nuova esclusiva PS4 in uscita entro il 2019. Gli screenshot ci permettono di ammirare il mondo di gioco, alcune brevi sequenze di gameplay e il protagonista, Deacon St. John, in sella alla sua moto - che, pare, sarà una feature chiave nell'esperienza di gioco. La storia di Days Gone narra di sopravvissuti e di ciò che li rende umani. Si gioca nei panni di ...

Alla scoperta dell'ambizioso sviluppo di Days Gone in un nuovo video : Dopo la saga di Syphon Filter (che molti fan vorrebbero prima o poi rivedere sulle console Sony), i ragazzi di Sony Bend Studio hanno sostanzialmente smesso di sviluppare per le console ammiraglie di Sony impegnandosi in progetti per PSP (Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter: Logan's Shadow e Resistance Retribution) e PlayStation Vita (Uncharted: Golden Abyss e Uncharted: Fight for Fortune). Anche per questo motivo Days Gone è un progetto ...

Il nuovo video gameplay di Days Gone ci mette faccia a faccia con l'inarrestabile orda di Freakers : Dopo aver pubblicato la nostra prova di Days Gone torniamo a parlare dell'esclusiva PS4 targata Sony Bend Studio per dare un'occhiata da vicino a un video gameplay incentrato su uno degli elementi chiave dell'esperienza di gioco: i Freakers e il loro particolare comportamento.Come forse saprete queste creature sono degli infetti estremamente veloci e letali che si muovo in branchi più o meno ampi. Proprio per questo motivo potremo trovarci più ...