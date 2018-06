romadailynews

: UFFICIALE - Daniele Sandri torna alla Virtus Roma - - basketinside360 : UFFICIALE - Daniele Sandri torna alla Virtus Roma - - SportandoIT : Daniele Sandri torna alla Virtus Roma, contratto biennale per il giocatore - VirtusRoma : Non c'è due senza tre! ?????? @riosandri12 torna alla Virtus Roma! Leggi il comunicato integrale ??… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Lacomunica di aver raggiunto un accordo biennale per l’ingaggio di, ala di 197cm per 90kg, chedopo l’esperienza la scorsa stagione con la Soundreef Siena. Nato a Milano il 19 novembre del 1990, perquesto è il terzo ritorno. Cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso,trascorre quattro stagioni tra le fila biancoverdi conquistando lo Scudetto Under 19 nel 2007, quando partecipa anche alle vittoriose Final Eight di Coppa Italia con la prima squadra, e nel2009. Nel 2010 si trasferisce in prestito a Castelletto Ticino. Dopo un altro anno a Treviso, nel 2012 passa a Torino, dove rimane per due stagioni. In gialloblù raggiunge subito la promozione in LegaDue Gold e sfiora la finale playoff anche nel 2014, fermandosi in semifinale contro Trento. Nella stagione 2014-15 firma con la, disputando 29 ...