Daniele Bossari con una donna che non è Filippa Lagerback | ‘È un’amica’

Daniele Bossari bacia una donna misteriosa. Ma lui si giustifica : Daniele Bossari bacia una donna misteriosa, poi si giustifica, dichiarando amore eterno a Filippa Lagerback. L’ex gieffino e la conduttrice si sono sposati appena un mese fa con una cerimonia da favola a cui hanno preso parte tanti amici vip. La loro storia d’amore dura da oltre dieci anni, ma ora a metterla a repentaglio ci pensano alcune foto pubblicate dal settimanale Chi. Nelle immagini si vede Daniele Bossari in compagnia di una ...

Daniele Bossari tradisce Filippa Lagerback?/ Foto con un'altra : la showgirl ironizza : Daniele Bossari ha tradito Filippa Lagerback? Il settimanale Chi pubblica le Foto del conduttore insieme ad un'amica: la coppia risponde ironicamente allo scoop sui social.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Daniele Bossari TRADISCE FILIPPA LAGERBACK?/ Foto con un'altra : l'ho accompagnata alla sua auto e... : DANIELE BOSSARI ha tradito FILIPPA LAGERBACK? Il settimanale Chi pubblica le Foto del conduttore insieme ad un'amica: la coppia risponde ironicamente allo scoop sui social. DANIELE BOSSARI è stato beccato dal settimanale Chi in compagnia di una donna che non era FILIPPA Lagerback. Il conduttore, insieme alla misteriosa ragazza e ad un’altra coppia di amici, è stato pizzicato in pieno centro a Milano.

Daniele Bossari fotografato con un'altra donna - replica sui social "E' solo un'amica" : A tre settimane dal matrimonio con Filippa Lagerback, il settimanale 'Chi' pubblica alcuni scatti compromettenti dell'ex gieffino in atteggiamenti equivoci con una donna.

Daniele Bossari beccato con un’altra donna - ma lui sbotta : “È solo un’amica” : Daniele Bossari paparazzato insieme ad un altra donna: le foto della serata e la smentita di lui A 3 settimane dal matrimonio, Daniele Bossari è stato beccato da Chi in compagnia di un’altra donna. Prima di tirare conclusioni affrettate, però, il giornale ha voluto interpellare il diretto interessato che, ovviamente, ha subito smentito il gossip […] L'articolo Daniele Bossari beccato con un’altra donna, ma lui sbotta: “È ...

Daniele Bossari “beccato” con un’altra donna : la bomba. Caos a 3 settimane dalle nozze. Le foto sono molto eloquenti… : Un anno speciale per Daniele Bossari: ha vinto il Grande Fratello Vip e ha sposato la sua Filippa Lagerback. Svedese, sua coetanea (hanno entrambi 43 anni). I due sono stati insieme 18 anni – e hanno fatto una figlia che oggi ha 14 anni – prima di giurarsi amore eterno in un matrimonio indimenticabile pieno di vip. Il rito civile si è tenuto su un prato pieno di petali di rosa bianchi, il prato di Ville Ponti, in provincia di Varese. Entrambi ...

Daniele Bossari fotografato con un'altra donna - ma precisa : 'Non ho tradito la Lagerback' : Daniele Bossari ha tradito sua moglie Filippa Lagerback dopo appena un mese di matrimonio? E' questa la clamorosa indiscrezione che in queste ore sta facendo il giro del web e dei social, dopo le immagini che sono apparse sulle pagine della rivista 'Chi', in edicola questa settimana. Il vincitore del Grande Fratello Vip di quest'anno è stato paparazzato in compagnia di un'altra donna e gli atteggiamenti dei due in macchina hanno lasciato pensare ...

Daniele Bossari beccato con un’altra donna - ma lui sbotta : “È solo un’amica” : Daniele Bossari paparazzato insieme ad un altra donna: le foto della serata e la smentita di lui A 3 settimane dal matrimonio, Daniele Bossari è stato beccato da Chi in compagnia di un’altra donna. Prima di tirare conclusioni affrettate, però, il giornale ha voluto interpellare il diretto interessato che, ovviamente, ha subito smentito il gossip […] L'articolo Daniele Bossari beccato con un’altra donna, ma lui sbotta: “È ...

Daniele Bossari ha tradito Filippa Lagerback? Le sue parole : Filippa Lagerback tradita da Daniele Bossari subito dopo le nozze? Daniele Bossari ha veramente tradito Filippa Lagerback a pochi giorni dal loro “sì, lo voglio”? Qualche giorno fa era uscita la sconvolgente notizia che riportava il tradimento di un noto conduttore ed ex concorrente di reality nei confronti della sua neo moglie. La news era stata riportata sia da Alberto Dandolo ed in seguito da Riccardo Signoretti, e tutti ...

Daniele Bossari - serata con l'amica misteriosa : «Stavamo ricordando il mio matrimonio» : MILANO ? Si è sposato tre settimane fa con la compagnia di sempre Filippa Lagerbäck ed ora Daniele Bossari viene sorpreso di notte con un?amica misteriosa. Filippa...

Orietta Berti rivela gli imprevisti del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback : Quest'ultima, ha raccontato al settimanale DiPiù un curioso imprevisto capitato a pochi istanti dall'inizio della celebrazione, diretta da Max Novaresi. Molti degli amici invitati hanno avuto non pochi problemi nel riuscire ad arrivare per tempo all'evento, facendo tardare la funzione.La cantante e giudice del programma Ora o mai più su Rai1 rivela: Alcuni degli ospiti attesi dovevano arrivare in aereo ma il loro volo ha fatto tardi. A ...

Daniele Bossari e Filippa sposi : Orietta Berti svela un retroscena : Orietta Berti parla del matrimonio di Bossari e Filippa Lagerback Circa 10 giorni fa c’è stato il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. L’evento ha avuto luogo a Varese. Tanti gli ospiti vip invitati, tra i quali Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Michelle Hunziker, Mara Venier, Nicola Savino e la popolare cantante Orietta Berti. Proprio quest’ultima al momento è impegnata con il nuovissimo talent show Ora o mai ...

Critica per Daniele Bossari e Filippa Lagerback in luna di miele a Marrakesh : 'Avete abbandonato Stella' : I due dopo le nozze celebrate il 1° giugno si sono concessi un viaggio di nozze in una delle mete esotiche più belle del mondo: il Marocco . Foto e video postati su Facebook e Instagram testimoniano ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Il viaggio di nozze in Marocco continua al meglio nonostante le critiche : Daniele Bossari e Filippa Lagerback proseguono il viaggio di nozze in Marocco: le critiche di una follower e la risposta pungente della neo-signora Bossari.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:51:00 GMT)