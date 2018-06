dal 27 luglio al 3 agosto - Festival I Teatri della Cupa a Campi | Novoli

Una Vita - anticipazioni puntate dal 2 al 6 luglio 2018 : una bellissima sorpresa per Teresa : Le anticipazioni settimanali sulle puntate di Una Vita da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018 portano una bellissima sorpresa per Teresa. La maestrina ha modo infatti di incontrare nuovamente il suo eterno amore, Mauro. La festa di Carnevale in cui tutti sono in maschera sarà galeotta anche per Elvira che ne approfitterà per disonorare il padre sorprendendolo. I domestici prenderanno in giro i padroni con canzoncine ironiche, non tutti però ...

Sky Sport : dal 2 luglio - i nuovi canali Arena - Football - NBA e Golf : A partire dal prossimo 2 luglio, Sky Sport metterà in atto una significativa rinfrescata per quanto riguarda il proprio bouquet di canali. Tre canali esistenti, infatti, cambieranno denominazione mentre un nuovo canale di zecca verrà appositamente creato. prosegui la letturaSky Sport: dal 2 luglio, i nuovi canali Arena, Football, NBA e Golf pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 20:11.

Temptation Island dal 9 luglio in prima serata su Canale 5 : Torna da lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5 Temptation Island, l’unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia! È tutto pronto per lasciare la terraferma e farsi trasportare dalle onde sull’isola più calda dell’estate. Anche quest’anno toccherà a Filippo Bisciglia il ruolo di raccontare le storie delle coppie protagoniste. Tra novità e colpi di scena, Temptation Island racconterà il viaggio tra i sentimenti di sei coppie, ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 2 al 3 luglio 2018 : la scomparsa di Carmelito! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 2 a martedì 3 luglio 2018: Adela e Carmelo diventano marito e moglie! E’ stata Venancia a rapire Carmelito? Anticipazioni Il Segreto: il matrimonio di Adela e Carmelo funestato da una drammatica sparizione! Saul viene arrestato con l’accusa di omicidio! Mauricio sul punto di compiere un gesto estremo! El Secreto de Puente Viejo è pronto a stupirci con due puntate imperdibili che ...

Bollate : Torna la Notte Bianca. Il 7 luglio a partire dalle ore 18.00 : Si comincia alle ore 18 e durante tutta la Notte bianca 2018 ci saranno spettacoli, musica, street-food e giochi per i bambini.

Carta d’identità elettronica - dal primo luglio prenotazioni solo dal sito del ministero : A partire da lunedì prossimo sarà possibile prenotare la richiesta di Carta d'identità elettronica solo tramite un'apposita sezione del sito del ministero degli Interni.Continua a leggere

Un Posto al sole - anticipazioni puntate settimanali dal 2 al 6 luglio 2018 : Grazie alle anticipazioni settimanali sulle puntate della soap partenopea Un Posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018 scopriamo che Marina si rifarà con Veronica. Ricordiamo la sua pericolosa complicità con Roberto ed il brutto momento attraversato per colpa di Alberto. Vittorio metterà al corrente Guido che le sue mancate uscite con Patrizio e Rossella nascondono un motivo valido. Di che si tratterà? anticipazioni Un Posto al sole, ...

F24 - dal 1° luglio si cambia : F24 , novità dal 1° luglio . "Le imposte ipotecaria e di bollo, le tasse ipotecarie, le sanzioni amministrative tributarie e le spese di notifica dovute perché impresse in avvisi di liquidazione o ...

Assegni familiari 2018 - richieste online dall'1 luglio : cosa cambia : Dal primo luglio 2018 scattano i nuovi requisiti per accedere agli Assegni familiari. A cambiare saranno anche i tetti di reddito e le...

Il 1° luglio è il Digital Detox Day : la giornata per depurarsi dalle tecnologie e dalle connessioni compulsive : Lo smartphone sul comodino, l’ultimo sguardo allo schermo prima di dormire e il primo su cui guardare al risveglio, anche solo per spegnere la sveglia. Siamo immersi nelle connessioni, sempre reperibili, continuamente distratti da quelle vibrazioni nelle borse o nelle tasche, dall’ultimo messaggio su Whatsapp a cui rispondere, dalle notifiche di Facebook da controllare, dal wifi da captare, senza sosta. C’è bisogno di una depurazione dalla ...

LE COMPAGNIE DEL GRUPPO ONORATO PARTNER DEL FESTIVAL LETTERARIO DI GAVOI - IN SARDEGNA - CHE SI SVOLGERÀ dal 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO : Fra Nuoro e il Gennargentu, si SVOLGERÀ una quattro giorni di letture, spettacoli e divertimento. È L´Isola delle Storie - FESTIVAL LETTERARIO della SARDEGNA, che si terrà dal 28 GIUGNO al 1 LUGLIO ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018: Dopo essere scampata al tentativo di Alberto di mandarla fuori strada (e dopo un “pericoloso” momento di vicinanza con Roberto), Marina gioca un brutto scherzo a Veronica. Vittorio spiega a Guido che dietro i suoi rifiuti a uscire insieme a Patrizio e Rossella c’è un proposito molto nobile. Mentre la rivalità tra Marina e Veronica è ...

ElBulli : La Storia di Un Sogno dal 2 luglio su Amazon Prime : ... del suo partner Juli Soler e di suo fratello Albert , dai tempi della "gavetta" alla creazione di ElBulli, luogo pioniere nell'instaurare un dialogo tra gastronomia, arte, design e scienza. Il ...

I colorati anni ’70 nel promo di Velvet Collection - spin-off della serie spagnola in onda su Rai1 dal 3 luglio (video) : Diventerà Velvet Collection su Rai1 il titolo della serie spagnola Velvet Collección, in onda in Italia dal 3 luglio in prima serata. Dopo aver trasmesso le quattro stagioni della serie madre Velvet, Rai1 ha in programma nel palinsesto estivo 2018 lo spin-off rinominato Velvet Collection, un sequel del format originale che segue le vicende di alcuni dei protagonisti già noti al pubblico grazie alle stagioni precedenti. Rai1 sta ...