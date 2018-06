Crisi Germania | il presidente Spd | non escludo nuove elezioni

Lifeline entra in acque maltesi - ma niente attracco : “Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della Crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da sei giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non di attraccare, come conferma il ministro dell’Interno Michael Farrugia. Il motivo? La trattativa con i paesi Ue affinché accolgano ...

Lifeline in acque maltesi : “Niente attracco? Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della Crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da cinque giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La ...

Lifeline - “siamo in acque maltesi - ma non possiamo attraccare per colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della Crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca che batte bandiera olandese ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta ...

Migranti - Lifeline : alt della Germania allo sbarco. Berlino sull'orlo della Crisi politica : Secondo il portavoce della nave è il ministro dell'Interno tedesco Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di accogliere una quota dei profughi. La Spd non esclude nuove elezioni - Secondo ...

Lifeline - “non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania”. E Berlino sull’orlo della Crisi politica : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...

Germania in Crisi : stime crescita riviste al ribasso : 'Le nuvole si stanno accumulando sull'economia tedesca', ha detto il capo della macroeconomia Ifo, Timo Wollmershaeuser , ricordando che il motore dell'industria tedesca aveva già cominciato a ...

SPY FINANZA/ Wall Street precipita e la Germania va verso una Crisi-lampo : Il Dow Jones ha inanellato la peggior serie consecutiva di cali dal 1978. E le tensioni tra Cdu e Csu sui migranti potrebbero sfociare in un ritorno anticipato alle urne. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:03:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania", int. a P. SavonaSPY FINANZA/ Altro che dazi, per i mercati arriva una Caporetto, di M. Bottarelli

Crisi greca - Atene torna sul tavolo dell’Europa. Alla Germania ha portato 3 miliardi di profitti : Quasi 3 miliardi di euro da Atene a Berlino. Il rientro di prestiti erogati e di obbligazioni acquistate a sostegno dell’economia della Grecia dal 2005 hanno infatti portato Alla Germania profitti per 2,9 miliardi di euro. La stima è dello stesso governo tedesco che ha risposto a una richiesta ufficiale presentata in Parlamento dai Verdi, partito all’opposizione. I profitti provengono quasi tutti da una serie di operazioni eseguite attraverso il ...

Frizioni commerciali e Crisi politica in Germania pesano.... : Io continuo ad essere convinto che Trump non vorrà andare verso le Midterm Elections avendo precipitato il paese in una trade war con la seconda economia del globo, e in un'altra con l'EU, che sta ...

Crisi Germania - ministro Interni : 'non posso più lavorare con Merkel' : Ma la principale fonte di preoccupazione riguarda la Crisi politica tedesca. Viste anche le tensioni tra il governo giallo-verde e gli altri esecutivi dei paesi europei sul flusso di migranti in ...

Germania - tensioni nel governo per la Crisi dei migranti : ... 'falco' della Csu bavarese, minaccia apertamente Angela Merkel di procedere ad una decisione da solo, una cosiddetta decisione del ministro, sulla politica dei migranti, in assenza di un compromesso ...