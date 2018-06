“Cosa l’hanno ridotta a fare” Cristina Parodi | che batosta dalla Rai Con l’arrivo di

caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Su Rai Uno la sua ‘Domenica In’, partita in tandem con la sorella Benedetta e proseguita in solitaria con una scaletta stravolta nel corso dei mesi per tentare di risollevare lo share, ha lasciato campo libero alla concorrenza, trainata da una sempre più forte Barbara d’Urso. A partire da settembre il contenitore domenicale del primo canale Rai tornerà ad essere animato da una sua storica conduttrice, Mara Venier, con cuidividerà lo spazio televisivo. Si chiamerà La prima volta il nuovo format della domenica pomeriggio di Rai1 con. La nuova domenica pomeriggio di Rai1, presentata ai palinsesti dell’autunno Rai, vedrà Mara Venier al fianco della, che conserva un suo spazio. In molti, però, hanno visto in questa “retrocessione” anche una sorta di umiliazione inferta alla conduttrice uscente che si ritroverà così ...