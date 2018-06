Corsetti-Marin PD | Potatura selvaggia in Municipio I | Comune spieghi

romadailynews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma – Orlando, consigliere capitolino del Partito democratico e Stefano, consigliere delI del Partito democratico,hanno rilasciato alcune dichiarazioni. “È vero che la natura e’ paziente e sa reagire ai nostri sbagli, ma c’e’ un limite a tutto. Nei giorni scorsi in via della Giuliana alcune alberature sono state potate e nessuno dell’amministrazione capitolina sa fornire informazioni su chi abbia eseguito l’intervento”. “Per non parlare delle lungaggini burocratiche legate all’assegnazione degli appalti. Che potrebbero portare a sfrondare e tagliare i rami non rispettando il ciclo vitale dei nostri alberi”. “Sono due anni- continuano- che chiediamo alla sindaca e alla sua Giunta di dare un accelerata ai tempi di aggiudicazione delle gare per servizi essenziali alla città. ...