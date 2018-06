eurogamer

Corsair acquisisce Elgato Gaming, la nota azienda di schede d'acquisizione

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La famosa casa di schede di acquisizioneè stata acquistata da, azienda specializzata in componenti PC. Durante la conferenza stampaha specificato cheEve (divisione domestica della società) non farà parte del contratto e che quindi rimarrà indipendente. Per non creare confusione al pubblico,Eve sarà d'ora in avanti chiamata Eve Systems.è tra le aziende più famose quando si parla di schede d'acquisizione, software ed accessori per lo streaming, il marchio principale degli streamer su Twitch di tutto il mondo.invece produce case, alimentatori, accessori e sistemi completi e naturalmente il suo target di riferimento sono i videogiocatori appassionati di eSports.Read more…