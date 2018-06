Corsa del Bari per iscriversi al campionato

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : in doppio fuori anche Stefanini-Bronzetti. Azzurri in Corsa soltanto in singolare : Si conclude l’esperienza in doppio degli Azzurri del Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo femminile Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini sono state sconfitte ai quarti dalle turche Ipek Oz e Basak Eraydin, numero due del seeding, in due set, con un perentorio 6-1 6-0. I tabelloni di singolare invece oggi si sono allineati ai quarti di finale, turno nel quale domani assisteremo ad una triplice sfida Italia-Francia. Nel torneo ...

Venerdì 29 e sabato 30 giugno Le notti di Suna : due serate di spettacoli - sport - gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa - gara podistica semiseria. Chiusura al traffico del lungo lago.a Suna : Venerdì 29 e sabato 30 giugno #LenottidiSuna : due serate di spettacoli, sport, gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa. gara podistica semiseria Sia Venerdì 29 giugno che sabato 30 giugno, apertura cucina alle ore 19. Il menù comprende pesce di lago, ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali all’assalto della Grande Boucle. Dal pavé dovrà partire la rinCorsa al podio : Lo Squalo vuole azzannare e cerca una nuova impresa leggendaria per entrare nella storia del ciclismo italiano, per compiere un ulteriore passo nel mito dei pedali e scrivere una nuova pagina indimenticabile da tramandare ai posteri. Vincenzo Nibali è pronto per andare all’assalto del Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea, la missione maglia gialla è il suo Grande obiettivo stagionale (insieme al Mondiale di Innsbruck) e ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo CorsaRO del Mare Nostrum! Vittoria mai in discussione - apoteosi totale! : L’Italia s’è desta. Frank Chamizo conquista una strepitosa medaglia d’oro nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, e si conferma il più grande interprete nella storia dello stile libero del nuovo millennio nel Bel Paese. L’italo-cubano non ha lasciato scampo all’egiziano Samy Moustafa nella finale della categoria -74, demolendolo con un perentorio 2-9 che conferma lo straordinario impeto ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : Angelica Moresco sola al comando! Diana Luna in Corsa per il podio - Aron Zemmer è secondo tra gli uomini : Angelica Moresco continua a volare nel torneo di Golf femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurra è sola al comando con un giro in linea col par sul percorso del Costa Daurada Golf Club ed ora svetta in testa a quota -3 con due lunghezze di vantaggio sulla spagnola Natalia Escuriola Martinez e sulla marocchina Maha Haddioui, entrambe a quota -1 e uniche atlete, insieme alla Moresco, ad essere scese al di ...

Mondiali 2018 - Corea del Sud-Germania : asiatici ancora in Corsa - teutonici per evitare una clamorosa eliminazione : Domani, mercoledì 27 giugno altri due raggruppamenti dei Mondiali di calcio si concluderanno ed emetteranno i loro verdetti. Nel Girone F a Kazan alle ore 16.00 si disputerà Corea del Sud-Germania: entrambe le squadre, sulla carta sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi. La Corea del Sud deve vincere con due gol di scarto e sperare che la Svezia perda, combinazione poco realistica, ma per quanto abbiamo visto in questa rassegna, ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica : Daniele Corsa alza bandiera bianca - il velocista azzurro costretto al forfait : Il velocista azzurro ha dovuto arrendersi per una frattura scomposta della clavicola dovuta ad una caduta C’è un sedile vuoto sull’aereo dell’Italia Team decollato oggi per Tarragona. Manca all’appello il quattrocentista Daniele Corsa che purtroppo sarà costretto a rinunciare ai Giochi del Mediterraneo. Il 21enne pugliese delle Fiamme Oro, a seguito di una caduta accidentale, ha riportato la frattura scomposta della ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri sempre in Corsa per le medaglie. Matteo Evangelisti scatenato nell’RS : X! : Altra giornata positiva per i velisti azzurri a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state disputate due prove per tutte le classi, con l’RS:X femminile che ha ancora una regata in meno, che anche oggi non è stato possibile recuperare. Marco Gallo ha perso qualche posizione oggi nel Laser Standard, scivolando al settimo posto della classifica generale. Oggi l’azzurro ha ottenuto un ottavo e un dodicesimo posto ...

Cade nella Riserva dello Zingaro - escursionista francese socCorsa : I tecnici della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e speleologico siciliano hanno recuperato intorno alle 13 una turista francese, di 69 anni, che si era infortunata ad una caviglia Cadendo ...

Corsa - Monza-Resegone 2018 : vince il team dell'Atletica Desio - l'ordine d'arrivo : Quarti gli atleti di Affari&Sport di Villasanta, squadra A, quinti Sport Specialist Lissone, ottava la squadra A dei Marciacaratesi. La prima squadra mista al traguardo è la Fo' di pe, squadra C, di ...

Red Bull Soapbox Race - oltre 40 mila persone a Roma per la Corsa delle auto senza motore : Creatività, competitività e divertimento. Sono questi gli ingredienti della Red Bull Soap Race, la gara globale per piloti amatoriali di folli vetture artigianali e senza motore, andata in scena oggi ...

Milan - Rocco Commisso si inserisce nella Corsa all'acquisto del club : Il magnate calabrese - padrone dei Cosmos - starebbe trattando con il direttore esecutivo rossonero del Milan, Han Li, l'acquisto della società di via Aldo Rossi

Il mito della Pikes Peak - la Corsa in salita più antica e prestigiosa del mondo : La chiamano 'Race to the Clouds' ed è una della gare più antiche e folli della storia dell'automobilismo. È la Pikes Peak Hill Climb, disputata per la prima...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo e Valerio Grazini in Corsa per la finale nel trap maschile : Si chiude al meglio per l’Italia la prima giornata di qualificazioni nel Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nel trap maschile i due azzurri impegnati, Giovanni Pellielo e Valerio Grazini, sono rispettivamente secondo ed ottavo dopo 75 dei 125 piattelli totali. Domani mattina gli ultimi 50 piattelli, poi la finale a sei. Al comando della graduatoria provvisoria c’è il croato Giovanni Cernogoraz con 73/75, poi un gruppo di 4 ...