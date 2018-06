Corruzione | otto arresti a Roma | sei sono poliziotti

Corruzione nella polizia - 8 arresti a Roma. Fermati anche poliziotto eroe e "talpa" in Procura - candidata nel 2016 di "Noi con Salvini" : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un imprenditore pregiudicato.Al centro dell'inchiesta, ...

Fisco - Salvini : “Chiudere le cartelle sotto i 100mila euro”. Tria : “Aziende penalizzate da evasione - Corruzione e criminalità” : “Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse”. A indicare la strada, anche sul Fisco, è il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini che pronuncia queste parole alle celebrazioni del 224esimo anniversario della Guardia di Finanza, alle quali ha ...

In Italia la Corruzione 'divora' 10 miliardi di prodotto interno lordo all'anno : E' uno dei grandi mali dell'Italia, non certo da oggi. La corruzione fa diminuire gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Un nuovo studio di ...

Roberti a Salerno : 'Contro alla Corruzione serve l'agente sotto copertura' : Approfondimenti Regione Campania, rimpasto in Giunta: c'è anche l'ex procuratore Roberti 29 maggio 2018 'Non valuto le idee e le posizioni del presidente del consiglio. Io ribadisco quello che dico da ...

Cantone : continuerò con antiCorruzione non mi sento sotto assedio : Roma, 7 giu. , askanews, 'Certamente continuerò a fare anticorruzione: il mio incarico finisce nel 2020. Se mi sento sotto assedio? No, sono tranquillo ma non parlo di queste cose'. Così il presidente ...

Governo : Conte - combatteremo Corruzione con daspo e agente sotto copertura : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Cambia che combatteremo la corruzione con metodi innovativi come il ‘daspo” ai corrotti e con l’introduzione dell’agente sotto copertura. L'articolo Governo: Conte, combatteremo corruzione con daspo e agente sotto copertura sembra essere il primo su Meteo Web.

Francia - braccio destro di Macron sotto inchiesta per Corruzione passiva nella trattativa con Stx : La procura nazionale finanziaria francese ha apertura un’inchiesta su Alexis Kohler, segretario generale dell’Eliseo e braccio destro del presidente Emmanuel Macron. A denunciare Kohler è stata un’associazione di consumatori contro la corruzione, Anticor, che ha messo nel mirino il conflitto di interessi fra la sua funzione ufficiale e i legami familiari con la famiglia Aponte titolare del gruppo italo-svizzero Msc, cliente di primo piano dei ...