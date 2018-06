Corona resta sotto osservazione | i giudici | ' Deve disintossicarsi dalla droga'

Blastingnews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il percorso intrapreso da Fabriziolungo e faticoso,liberarsidipendenza fisica e psicologica delle droghe. Questo è quello che scrivono in una nota idel tribunale di Sorveglianza, citando in parte la relazione del carcere di Bollate, nel provvedimento che rinvia al prossimo autunno la decisione riguardo al mantenimento o meno dell'affidamento terapeutico concesso alo scorso febbraio, in maniera provvisoria. La relazione della Smi Nella lunga relazione stilata dai Servizi Multidisciplinari Integrati dell'istituto penitenziario, che svolgono la funzione rieducativa del 'paziente', si legge cheha diverse difficolta': in primis a confrontarsi con gli altri VIDEO e in secundis a contare su sè stesso. Ma non solo, si parla di un paziente che ha mostrato più volte insofferenza rispetto alle regole imposte dal programma di recupero, ...