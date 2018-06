Corea del Sud-Germania 2-0 | Mondiali 2018 | disfatta tedesca! La Corea firma l’impresa ed

oasport

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Clamoroso a Kazan! Quello che sembrava impensabile fino a poche settimane fa è accaduto: lacampione del mondo in carica, imbattibile fino all’inizio di questo Mondiale, saluta la Russia con anticipo. Serviva una vittoria alla squadra di Loew contro ladel Sud e invece è arrivata una tremenda sconfitta per 2-0. Una beffa, perché la contemporanea vittoria per 3-0 della Svezia sul Messico aveva fatto in modo che ai tedeschi bastasse una vittoria anche con un solo gol di scarto. I gol di Kim e Son in pieno recupero, invece, hanno condannato laallo stesso destino già subito da Italia e Spagna nel 2010 e 2014: i campioni del mondo sono fuori alla fase a gironi per la terza volta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque edizioni (Francia nel 2002). Una storica e tremenda prima volta per i tedeschi. CATTIVI PRESAGI – Ma partiamo dal principio. La...