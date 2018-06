Corea del Sud batte Germania 2-0 | tedeschi fuori dai mondiali

Mondiali Russia 2018 - clamorosa eliminazione della Germania : i tedeschi perdono contro la Corea e tornano a casa : La Germania campione in carica è fuori dal Mondiale. Se l’Argentina ha scacciato i suoi incubi, quelli dei tedeschi si sono concretizzati e hanno preso le sembianze della Corea del Sud. La squadra di Loew viene eliminata dalla competizione russa per mano degli asiatici, che si impongono con un incredibile 2 a 0, relegando la Germania all’ultimo posto nel girone. I tedeschi fanno quindi tutto con le loro mani, nonostante l’altra ...

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Tedeschi disperati alla caccia del gol qualificazione : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Germania-Corea del Sud. Poco, se non pochissimo, spettacolo a Kazan, con la squadra di Loew che ha provato a combinare qualcosa in avanti, ma senza rendersi pericolosi. Gli asiatici, invece, hanno costruito un paio di chance interessanti, alle quali è mancata solo la precisione. La Germania appare troppo prevedibile e sta andando a sbattere contro il muro ...