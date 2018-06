Cooperazione Finanza Impresa | “Positivo il bilancio 2017”

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma 27 giu. – (AdnKronos) – Più interventi, più fondi e nuovi ambiti di azione: è in chiaro il2017 di Cfi/, la cooperativa per azioni che opera dal 1986 per la promozione delle imprese cooperative. Promossa da Agci, Confcooperative e Legacoop – CFI è una società partecipata e vigilata dal ministero dello Sviluppo che fra i suoi strumenti promuove anche il Workers buy out (WBO), ovvero le cooperative tra lavoratori che si formano per rilevare le aziende in crisi. Nell’assemblea annuale che si è svolta oggi a Roma è stato sottolineato come “il 2017 ha confermato i segnali di ripresa: le cooperative partecipate mostrano mediamente un migliore stato di salute, riscontrabile sia nel valore complessivo dei dividendi deliberati in favore di CF” – saliti dai 168.805 euro del 2016 a 364.592 euro lo scorso anno ...