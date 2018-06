: ??Conte: 'Non vogliamo un Fondo monetario europeo che esautora gli Stati dal perseguimento di politiche economiche e… - masechi : ??Conte: 'Non vogliamo un Fondo monetario europeo che esautora gli Stati dal perseguimento di politiche economiche e… - masechi : ??Conte: 'Coerentemente con la nostra proposta sull’immigrazione - chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche… - masechi : ??Intervento di Conte alla Camera terminato. Italia porterà al Consiglio europeo una linea nuova, non di rottura, ma… -

"Abbiamo il dovere concreto di prevenire che la vita e l'incolumità delle persone siano messe a rischio. Un rischio che comincia ben prima dei viaggi in mare", dice il premieralla Camera nell'informativa in vista del consiglio Ue. E "laitaliana sull'immigrazione punta a uscire da una logica emergenziale e punta a una gestione strutturale". Il Governo "inparla con una voce sola, ferma e". "Per un'più forte serve un'più giusta ed equa".(Di mercoledì 27 giugno 2018)