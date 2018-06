Conte | debito pubblico italiano è pienamente sostenibile

Ue : Conte - debito pubblico italiano pienamente sostenibile : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica. Ed orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via ...

Ue : Conte - debito pubblico italiano pienamente sostenibile : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica. Ed orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via ...

Governo - Conte ottiene la fiducia : «Sul debito tratteremo con l’Ue» «Luigi - questo lo posso dire?». «No» L’opposizione si scatena sulle gaffe : Il presidente del Consiglio: «Pronti a trattare sul debito in Europa». E chiede di ripensare l’Autorità anticorruzione. La replica: siamo stupiti

Conte incassa la fiducia anche della Camera : 'Con Ue tratteremo sul debito pubblico'. Oggi primo Cdm : 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Al centro del discorso del premier diversi temi tralasciati ieri al Senato. Tensioni e bagarre con l'opposizione sul conflitto d'interessi. Delrio: 'Non faccia il pupazzo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Conte parte il Governo - si tratta sul debito (7 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Conte incassa la fiducia per il Governo. Serie B, due pareggi nei play off tra Cittadella e Frosinone e tra Venezia e Palermo (7 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:58:00 GMT)

Governo - Conte : "Su debito tratteremo a livello europeo con fermezza" : Il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento di replica alla Camera, parla del debito italiano e della necessità di ridurlo progressivamente. "Siamo per negoziare a livello europeo. Ci siederemo a ...

La Camera vota la fiducia : 350 sì Conte : 'Debito - tratteremo in Ue' : 'Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica' e 'questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori ...

Conte alla Camera : "Ognuno ha il suo conflitto d'interessi. Non stravolgeremo buona scuola. Su debito trattativa dura" : Bufera in aula alla frase sul conflitto d'interessi, poi la precisazione. "Dobbiamo cercare di riappropriarcidel ruolo della politica", ha aggiunto il neo premier. "Contro le mafie saremo tutti uniti"

Conte alla Camera : "Ognuno ha il suo conflitto d'interessi. Non stravolgeremo buona scuola. Su debito trattativa dura" : Bufera in aula alla frase sul conflitto d'interessi, poi la precisazione. "Dobbiamo cercare di riappropriarcidel ruolo della politica", ha aggiunto il neo premier. "Contro le mafie saremo tutti uniti"

Governo - fiducia dalla Camera : 350 sì Conte : "Sul debito tratteremo con l'Ue" : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it

Conte alla Camera : "Ognuno ha il suo conflitto d'interessi. Non stravolgeremo buona scuola. Su debito trattativa dura" : Bufera in aula alla frase sul conflitto d'interessi, poi la precisazione. "Dobbiamo cercare di riappropriarcidel ruolo della politica", ha aggiunto il neo premier. "Contro le mafie saremo tutti uniti"

Governo - Conte alla Camera : 'Tratteremo con l'Ue sul debito' - : A Montecitorio la replica del premier dopo la discussione in Aula, poi il voto di fiducia: "Ambiente e Sud al centro programma". Flat tax: "Sistema aliquote per recuperare progressività". Su reddito ...

FIDUCIA ALLA CAMERA - GOVERNO LEGA-M5S/ Diretta video - discorso Conte : “su debito trattative forti in Ue” : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega ALLA CAMERA, Diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:15:00 GMT)

**Governo : Conte - su debito tratteremo in modo fermo e risoluto in Ue** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Noi siamo per negoziare su questo fronte”, quello della “discesa progressiva del debito. Bisognerà vedere come arrivarci” trattando “anche a livello europeo e andremo a quei tavoli volendo esprimere anche un indirizzo politico, ci auguriamo con la fermezza e la risolutezza necessarie per essere ascoltati dai nostri partner”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. ...