Conte alla Camera in vista del consiglio europeo | «Le coste italiane sono Europa»

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

Conte alla Camera : «Le coste italiane sono Europa»| : Dal finanziamento del Trust Fund Africa al rafforzamento delle frontiere : il premier illustra la proposta italiana portata al vertice dei 16 Paesi dell’Unione europea

Difesa : Conte - Italia strettamente legata alla Nato : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra Stati membri per evitare duplicazioni e dispersione delle spese: dalla Difesa alla Cooperazione Strutturata Permanente, la cosiddetta Pesco, che riunisce 25 Stati UE in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la Difesa, al Fondo Europeo per la Difesa dove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale”. ...

Migranti - Giuseppe Conte alla Camera : “Italia farà la sua parte - sono in gioco i valori dell’Ue” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e concentra la sua attenzione soprattutto sul tema dei Migranti: "Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Ue, l'Italia continuerà a fare la sua parte, da anni salviamo l'onore dell'Europa nel Mediterraneo".Continua a leggere

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - 'l'atto ostile' contro Francia e Germania : immigrati - l'Italia va alla guerra : Avanti veloci verso il muro contro muro. Il governo italiano è pronto allo scontro con Francia , Germania ed Europa alla vigilia del Consiglio forse più teso e drammatico degli ultimi anni. E che il ...

Migranti - scontro Italia e Ue : Conte dice no alla proposta tedesca : Migranti, scontro Italia e Ue. Al premier Conte e al Ministro dell'Interno Salvini non piace la proposta sui Migranti avanzata dalla Germania e pongono il veto sul nuovo schema. L'incontro è in ...

Figli separati dai genitori - segretaria alla Sicurezza Usa Contestata mentre cena al ristorante messicano : “Vergogna” : Dopo la diffusione, in tutto il mondo, del caso dei bambini messicani separati dai propri genitori e trattenuti in centri appositi dalle autorità americane, la segretaria USA al Dipartimento della Sicurezza interna, Kirstjen Nielsen, aveva detto ai giornalisti: “I bambini stanno bene, hanno assistenza medica e pure la tv”. Ma la esponente del governo Trump, in serata, ha scelto di mangiare in un ristorante messicano a Washington. Ed ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Governo Conte alla prova Ue : nel DEF si chiede rinvio pareggio : La risoluzione è un banco di prova molto importante per il nuovo Governo Conte e per il neo ministro dell'economia Giovanni Tria che giovedì e venerdì sarà impegnato nel suo primo Ecofin e sarà letta ...

Euro - migranti - povertà : cosa ha detto Conte alla cancelliera Merkel : L'emergenza è la lotta alla povertà, l'Europa si faccia carico del tema cruciale del reddito di cittadinanza, "per l'Italia si tratta di una priorità". Giuseppe Conte apre un nuovo fronte con l'Europa. alla vigilia di quelle che definisce "scadenze importanti" come il prossimo Consiglio Ue di fine giugno. Di Maio aveva chiesto ai suoi di rilanciare i temi su cui il Movimento 5 stelle ...