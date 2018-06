Consiglio Ue | piccoli segnali di ottimismo Ma l' accordo rischia di essere al ribasso

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Domani e venerdì a Bruxelles si tiene ilEuropeo e mai come questa volta il vertice dei leader politici dei 28 Paesi membri dell'Ue metterà a nudo le divisioni tra partner che rimangono portatori di interessi nazionali. Il tema più scottante sul tavolo sarà quello della crisi migratoria, con l'Italia che dovrà guardarsi dal "trappolone" che il fronte franco-tedesco-spagnolo si prepara a tenderle soprattutto sul tema dei centri di identificazione e smistamento dei migranti.Al centro della discussione, come hanno promesso Macron, Sanchez e altri, ci sarà la proposta italiana che prevede una accresciuta sorveglianza delle frontiere esterne dell'Ue, l'apertura dei centri in Nord Africa e il concetto che chi sbarca in Italia o in un qualsiasi Paese Ue sbarca in Europa con tutto quel che ne consegue dal punto di vista della gestione comune del problema: la Francia però ha di sicuro ...