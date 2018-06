Consiglio Ue | Conte in parlamento | ' In Europa il Governo parla con una voce sola'

Migranti : Conte - Italia può contribuire a rendere Consiglio Ue spartiacque : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “L’Italia, con il suo apporto specie in tema di immigrazione, può contribuire a rendere questo appuntamento uno spartiacque, un punto di svolta e di cambiamento per l’Europa, in modo da contribuire a disegnare l’Europa che vogliamo e che intendiamo realizzare nel prossimo futuro”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos : Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Lavora sotto traccia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Palazzo Chigi da questa mattina presto, il premier lima il discorso che terrà domani alle Camere in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì. La partita è tutta da giocare e l’accordo a Bruxelles decisamente in salita. Ma intanto Conte un risultato pare averlo messo già a segno: ieri, in gran segreto, ha incontrato a casina Valadier ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il premier tornerà a indicare le richieste che l’Italia porterà al tavolo con gli altri partner europei. A partire dall’istituzione dei Centri di protezione internazionale, i cosiddetti hotspot, e il superamento del Regolamento di Dublino. Ma anche la richiesta di intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui partono o transitano i Migranti.L’Italia, come indicato nel documento in ...

Migranti : Conte prepara Consiglio Ue - con Macron chiusa odissea Lifeline/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Al suo arco il presidente del Consiglio italiano sa di poter contare su alcune frecce che possono fare breccia tra gli alleati. Tra queste, la contrarietà alle sanzioni alla Russia dell’Italia e le ottime relazioni, anche se in stato embrionale, del neo governo con il presidente statunitense Donald Trump. E proprio oggi, a Palazzo Chigi, Conte ha visto l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza ...

CONTE - VERTICE MIGRANTI “DIREZIONE GIUSTA”/ Bruxelles - giovedì Consiglio Ue : Macron “Italia proposto coerente” : MIGRANTI, VERTICE Ue: CONTE a Bruxelles. “Proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:45:00 GMT)

Il presidente del Consiglio Ue domani a colloquio con Conte e Mattarella su migranti e riforme : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk domani sarà a Roma dove, in vista del,Consiglio europeo di fine mese, incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Comte e nel pomeriggio il ...

Conte al Senato 27/6 su Consiglio Ue : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Si terranno mercoledì 27 alle ore 16 in Aula al Senato le comunicazione del premier Giuseppe Conte sul Consiglio europeo. Lo si apprende al termine della Conferenza dei ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

