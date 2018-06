Confindustria | aumento spread | rischio Ue

Decreto dignità - Boccia (Confindustria) : “No ad aumento dei costi dei contratti a termine e al ritorno delle causali” : Aumentare il costo dei contratti a termine “è un errore perché l’occupazione non si genera irrigidendo le regole. Sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività, compresa anche l’idea sulle causali. E bella la forma ma la sostanza non la vediamo”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha commentato così i contenuti della bozza del Decreto dignità preannunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi ...