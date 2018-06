Confindustria taglia le stime del Pil - pesa l'incertezza : Il Centro Studi di Confindustria, negli ultimi Scenari economici, prevede un rallentamento dell'economia italiana nel biennio 2018-2019 e taglia le stime del Pil all'1,3% quest'anno e all'1,1% nel ...

Confindustria taglia le stime del Pil - pesa l'incertezza : Poi le modalità del rientro dalla politica monetaria ultraespansiva della Banca Centrale Europea, che "condurranno alla risalita dei tassi di interesse dal 2019, con effetti restrittivi sui bilanci ...

Confindustria : Pil rallenta - Italia rischia manovra correttiva : Ora, secondo il Csc, "molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'attuazione di alcune misure espansive indicate nella ...

SPILLO/ Via i monopoli sindacali : la sfida di Assolombarda a Lega e M5s - e a Confindustria - : Fra le pieghe dell'ultimo 'libro bianco sul lavoro' presentato da Assolombarda c'è il superamento dell'articolo 39 della Costituzione, oltre il Jobs Act. di NICOLA BERTI

Confindustria : produzione industria risale e traina Pil : Roma, 4 mag. , askanews, La produzione industriale italiana ritorna su un sentiero di crescita moderata e torna a contribuire positivamente all'incremento del Pil. E' la fotografia scattata dal Centro ...

Confindustria : rallenta crescita del Pil : 18.10 E' "un'Italia sotto le attese" quella che osservano gli economisti di Confindustria a inizio 2018, e che "rallenta" nella crescita nel primo trimestre. Questa la sintesi della "congiuntura flash"del Centro studi di Confindustria Dopo il ribasso a febbraio della produzione industriale e la"lieve flessione" degli ordini per l'industria, "rimane il trend di crescita", ma "ciò potrebbe determinare una frenata del Pil nel primo trimestre" ...

PIL italiano - Confindustria mette in guardia : "In frenata nel primo trimestre" : Possibile frenata del PIL italiano nel primo trimestre anche se il trend resta positivo. A zavorrare l'economia tricolore, la produzione industriale in calo e ancora la flessione dell'export e il

PIL italiano - Confindustria mette in guardia : In frenata nel primo trimestre : D'altra parte, quanto sarebbe costato non intervenire? I salvataggi bancari hanno ridotto una fonte di rischi e contenuto gli effetti negativi sull'economia : il loro impatto e' stato certamente ...

Pil : Confindustria - Italia rallenta in primo trimestre : Gli economisti di Confindustria vedono una "Italia sotto le attese a inizio 2018". "Crescono i rischi per l'economia mondiale e l'Italia rallenta nel 1° trimestre" è la sintesi della "congiuntura flash" del centro studi di via dell'Astronomia. Dopo la produzione industriale che "ha sorpreso al ribasso a ...

PIL italiano - Confindustria mette in guardia : "In frenata nel primo trimestre" : D'altra parte, quanto sarebbe costato non intervenire? I salvataggi bancari hanno ridotto una fonte di rischi e contenuto gli effetti negativi sull'economia : il loro impatto e' stato certamente ...