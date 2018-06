Confindustria : nasce Made in Venice - l'App che mette in rete le imprese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre - per gli associati - sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo. La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibi

Confindustria : nasce Made in Venice - l’App che mette in rete le imprese : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – Nella fase economica attuale, in cui le evoluzioni incalzanti del sistema spingono le imprese a fare rete, nasce ‘Confindustria Made in Venice”, la prima applicazione sviluppata appositamente per mettere in relazione le aziende associate a Confindustria Venezia Rovigo. L’iniziativa rientra nell’omonimo progetto finalizzato ad aggregare piccole realtà per aiutarle a fare sistema per ...

