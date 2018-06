Conferme preziose da Huawei P10 Lite Vodafone | aggiornamento Oreo in Italia il 27 giugno?

optimaitalia

: Conferme preziose da #HuaweiP10Lite Vodafone: aggiornamento Oreo in Italia il 27 giugno? - OptiMagazine : Conferme preziose da #HuaweiP10Lite Vodafone: aggiornamento Oreo in Italia il 27 giugno? -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ore caldissime e non senza sorprese per i tanti utenti che inhanno deciso di puntare su unP10. A conferma di quanto riportato stamane a proposito dello smartphone e di un altro dispositivo asiatico molto apprezzato dal pubblico, vale a dire il cosiddettoMate 10, pare si sia effettivamente sbloccata la situazione riguardante la distribuzione dell’del sistema operativo Android. A sorpresa, infatti, già in queste ore potrebbe essere possibile toccarlo con mano via OTA qui da noi. Secondo alcune segnalazioni che sono giunte su Facebook, in particolare da alcuni gruppi tematici, sembrerebbe partita la distribuzione del suddetto upgrade anche in, grazie alla patch B363 che a sorpresa è ottimizzata suP10. A dirla tutta, già nella giornata di ieri ci sono state altre segnalazioni, che hanno evidenziato la ...