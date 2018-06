Confalonieri | «Per Mediaset ascolti e dati finanziari record grazie ai Mondiali»

Milano : Confalonieri - per Guglie Duomo arrivati 7 mln - 700 mila euro da cittadini : milano, 15 mag. (AdnKronos) – L’iniziativa ‘Adotta una guglia’, lanciata nel 2012, ha portato nelle casse della Veneranda Fabbrica del Duomo di milano per il restauro della cattedrale sette milioni di euro di donazioni. Di questi, 700mila euro sono arrivati da semplici cittadini in forma di piccoli contributi. Lo ha detto Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica, durante la conferenza stampa ...