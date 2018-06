Compagnia aerea Aegean investe in nuovi A320 neo e nella formazione piloti

Lp contro Alitalia - la cantante annulla il concerto a Roma : “Scivolone della Compagnia aerea” : “Buona sera ragazzi. Ci dispiace veramente dare questa notizia, ma il concerto del 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica – Roma è stato annullaTO. Non si sa se sarà possibile recuperare successivamente la data…”: queste le parole di un post comparso ieri sera sulla pagina LpItaliaOfficial. La cantante LP, infatti, non si esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Festival. Il ...

La Compagnia aerea messicana Volaris offre voli gratis per riunire le famiglie di migranti separate : ... @viajaVolaris, 22 giugno 2018 La California contro Trump La California, insieme ad altri 10 Stati americani, intende fare causa all'amministrazione di Donald Trump per la politica di separare i ...

Iraq - decolla la prima Compagnia aerea curda : Secondo un report pubblicato dalla Banca Mondiale nel 2015, l'economia curda irachena è stata messa in gravissime difficoltà negli ultimi anni, principalmente a causa di due fattori: il deficit di ...

Cuba - aereo caduto a L'Avana : 110 vittime/ Autorità messicane annunciano nuovo audit alla Compagnia aerea : aereo caduto a Cuba, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola . I continui problemi di surriscaldamento ai motori, voli in sovrappeso, corrosione, piloti con orari di lavoro massacranti, mancanza di pezzi di ricambio ed errori nei sistemi radar dei velivoli, a sua detta, sarebbero solo alcune delle gravi problematiche mai ...

Umiliata perché vuole portare a bordo il tiralatte - la Compagnia aerea si scusa : Umiliata perché vuole portare a bordo il tiralatte, la compagnia aerea si scusa Umiliata perché vuole portare a bordo il tiralatte, la compagnia aerea si scusa Continua a leggere L'articolo Umiliata perché vuole portare a bordo il tiralatte, la compagnia aerea si scusa proviene da NewsGo.

La Compagnia aerea Wow Air offre 3300 euro a due volontari disposti a viaggiare Video : Essere pagati per viaggiare sembra un lavoro da sogno [Video], ma partecipando al concorso di una compagnia aerea, la #Wow Air, può diventare realta'. Unico obbligo è quello di fotografare, filmare e condividere sui social la propria esperienza. L’obiettivo è quello di esplorare il posto in lungo e in largo per scoprirne le particolarita', in modo da creare una #guida turistica digitale. In particolare, il concorso è stato lanciato su Facebook ...

