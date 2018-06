Come unire due foto iPhone

chimerarevo

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Creare un collage died unirle è sempre stato un problema? Non sapetefare? Le soluzioni sono molteplici e ben diverse. Se non voleste utilizzare un PC e Photoshop, perché troppo complesso, vi dico che esistono una serie di applicazioni che consentono ciò che cercate da tempo.dueè molto semplice e tramite le applicazioni che vi sto per descrivere, sarà una passeggiata ed un divertimento. Applicazioni gratuite Layout from Instagram Layout from instagram è un’applicazione creata per modificare leche vengono caricate sui profili Instagram. Il funzionamento è molto semplice e molto intuitivo: Avvia l’applicazione e connettiti al tuo account instagram; Seleziona leche vuoi includere nel collage e posizionale nell’ordine che preferisci; Utilizza “Effetto Specchio” per riflettere lae “Capovolgi” per ...