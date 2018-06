Come liberare spazio su Android

Come liberare spazio su iPhone : Prima o poi lo spazio inizierà ad essere poco sul vostro dispositivo e dovrete liberare spazio su iPhone . Cosa fare in questo caso? Sebbene la pulizia della memoria sugli iPhone non sia molto pubblicizzata, rimane la strada più breve e più sicura. Sopratutto per quanto riguarda i file multimediali: infatti, li possiamo tranquillamente caricare su un servizio cloud o su un supporto di memoria. Non sono solamente questi però i dati che occupano lo ...

Windows 10 April Update : Come liberare spazio dal PC : Se avete installato Windows 10 April Update, avrete sicuramente notato un aumento significativo della memoria occupata dal sistema operativo. Questo inconveniente non è dovuto all’aggiornamento in sè bensì ai suoi file temporanei. Oggi vediamo come rimuoverli subito e, di conseguenza, come liberare spazio dal PC o tablet in uso fino a 40GB. E’ doveroso sottolineare però che, nel momento in cui si eliminano tali file, non è più ...