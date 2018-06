Come fotografare il mare e le onde con lo smartphone

vanityfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La posa in costume sugli scogli. La foto alle gambe al sole, all’ombrellone e all’orizzonte. Prima di apprestarvi anche quest’anno a realizzare le solite foto, leggete qui. Silvia Potenza, docente di fotografia e surfer, ci ha spiegatoilcogliendone la migliore essenza. Anche con lo. LEGGI ANCHERun for the Ocenas, la corsa che punta i riflettori sull'inquinamento degli Oceani Le tecniche suggerite e i consigli per ottenere buoni risultati anche in immersione, ci aiuteranno a concentrarci su un soggetto troppo spesso trascurato nelle foto estive: l’acqua. Questa è infatti spesso usatasfondo o riempitivo di foto che ritraggono persone, oggetti e panorami. Ma basta avvicinarci un po’ per notare che ilnon è solamente la fascia azzurra che parla di estate nelle foto, ma un elemento interessante ed estremamente ...