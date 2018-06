Come diagnosticare il tumore ovarico?

meteoweb.eu

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - pasqualinieahr1 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - robertastain66 : medici , abbiamo dottori validissimi che lavorano come disperati superando anche tutti i furti nella sanità , ma è… - fontana_flora : RT @csdaccoopsoc: Per diagnosticare un disturbo #DSA si deve essere attenti a come i #figli agiscono nelle attività scolastiche. Ecco util… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) In Italia si calcola che ogni giorno vengano diagnosticati circa 1.000 nuovi casi dimaligno1 . Possono colpire sia uomini che donne, in ogni fascia di età. Per esempio, il, uno dei più frequenti nella popolazione femminile, è tra le prime cinque cause di morte oncologica per le donne che hanno fino a 69 anni di età1. È difficile danelle prime fasi di comparsa della malattia, ed è per questo definito anche “killer silente”. I sintomi, infatti, sono poco evidenti, soprattutto negli stadi iniziali della malattia. Le ovaie, due, sono le ghiandole sessuali (gonadi) femminili. Da un punto di vista morfologico hanno la forma di una mandorla e una dimensione che varia tra i 2 e i 4 cm, in base alla fase del ciclo e all’età2. Da un punto di vista funzionale hanno un doppio compito: producono la cellula uovo (ovocita), secernono gli ormoni sessuali femminili ...