Combatti la cellulite in un mese | con i nuovi trattamenti urto

vanityfair

: COMBATTI LA CELLULITE! Prova la nuova CREMA NATURALE di IRIS (cosmesi naturale Made in Italy). Innovativa ed effic… - robnature : COMBATTI LA CELLULITE! Prova la nuova CREMA NATURALE di IRIS (cosmesi naturale Made in Italy). Innovativa ed effic… - robnature : RT @robnature: COMBATTI LA CELLULITE! Se vuoi contrastare la cellulite prova la nuova Strategia di IRIS line (cosmesi naturale Made in Ita… - macosinonVALE : @LaVale8 Bella Vaaaalee, che combatti la cellulite ai concerti! -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Forse non siamo delle fashion icon e delle top che hanno scritto la storia dagli anni Novanta ad oggi. Forse non verremo mai notate da un agente mentre siamo in aeroporto in coda per prendere un aereo, ma anche noi abbiamo una cosa in comune con Kate Moss. Lae le gambe dalla cute non proprio effetto tensore. Kate è stata fotografata alla sfilata maschile primavera-estate 2019 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello con una mini tutina nera che lasciava scoperte le gambe e qualche inestetismo. Visto che «There is only one Kate in London», come recita la scritta di una t-shirt uscita ai tempi del matrimonio del principe William con Kate Middleton, ovvero c’è Kate Moss e poi ci sono tutte le altre Kate, le Meghan e noi comuni mortali, per chi non se la sentisse di esibire la buccia d’arancia con tanta disinvoltura e appeal come lei, ci sono deida fare in ...