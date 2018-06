COLONY - Vendetta e necessità di risposte

lostinaflashforward

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del nono episodio della terza stagione di, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "The Big Empty" e sarà incentrato sul rapimento di un certo Alan Snyder (non stava per essere rapito già in passato?), oggetto di informazioni vitali per Broussard e di una furiosaper Will. Questo episodio è fra i più attesi della stagione perchè vede il debutto come regista dell'attrice Sarah Wayne Callies, interprete nella serie di Katie Bowman.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 3x08 "Lazarus"Cominciamo con la sinossi:"Will, Broussard, Amy e Bram lavorano insieme per rapire un ufficiale dell'IGA di alto rango."Come già detto sopra, il personaggio da rapire sarà Alan Snyder, il quale intanto progetta di mettere in cattiva luce il capo di Seattle Everett Kynes. Uscirà incolume dal suo rapimento oppure no? Broussard progetta di ...