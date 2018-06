Coldiretti | sanzioni alla Russia | positiva la volontà di agire in sede UE per una

Made in Italy - Coldiretti : stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi : Lo stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi di euro di esportazioni Made in Italy all’anno che sono andate perse dopo l’embargo deciso da Putin come ritorsione alle misure attivate dall’Occidente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che esprime apprezzamento per le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul fatto che l’Italia si farà promotrice “di una revisione del sistema delle sanzioni” nel discorso di ...